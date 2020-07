Damil Dankerlui tekent voor vier jaar bij FC Groningen

De transfer van Dankerlui hing al een tijd in de lucht, maar is nu definitief. De geboren Amsterdammer tekent bij de Trots van het Noorden een contract voor vier jaar. De 23-jarige verdediger kijkt uit naar zijn tijd in Groningen.

Iets moois neerzetten

'Ik wil hier echt iets moois neerzetten', zegt hij. 'Ik wil mensen inspireren. Groningen heeft een mooi stadion en een goed voetballende ploeg.'

Het is heel mooi dat Willem II Europa in gaat, maar ik zie dit wel als een stap in mijn carrière Damil Dankerlui

'Ik speel op meerdere posities', vervolgt Dankerlui op de website van FC Groningen. 'Het is heel mooi dat Willem II Europa in gaat, maar ik zie dit wel als een stap in mijn carrière. Ik kan me hier op één positie focussen en daar wil ik heel veel in groeien.'

Dankerlui speelde vorig seizoen zestien wedstrijden voor de Tilburgers en wist daarin één keer te scoren. Dat was in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Ajax. Hij speelde inmiddels al meer dan 150 wedstrijden in het betaalde voetbal. Daarin gaf hij zeventien assists en scoorde hij zeven keer.

Snelle speler

'We zijn erg blij met de komst van Dankerlui', zegt Mark-Jan Fledderus. 'Hij is een atletische en snelle speler met veel voetballend vermogen. Damil heeft de laatste jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan en is nog relatief jong. Wij denken dat er nog veel rek in hem zit en we gaan er samen hard aan werken om dat verder te ontwikkelen.'

Met het aantrekken van de rechtsback borduurt FC Groningen voort op een vertrek van Deyovaisio Zeefuik. De onvermoeibare Zeefuik ligt in de clinch met technisch directeur Mark-Jan Fledderus en wil zijn carrière graag vervolgen bij het Duitse Hertha BSC. Een transfer voor Zeefuik lijkt door het aantrekken van Dankerlui weer een stap dichterbij.

