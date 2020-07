Lukkien haalt Tibbling terug naar de eredivisie

Simon Tibbling keert terug in de eredivisie. De 25-jarige Zweed, die drie jaar geleden FC Groningen verruilde voor Brøndby IF in Denemarken, gaat voetballen voor FC Emmen.

Tibbling tekende op de Oude Meerdijk een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde seizoen.

Tibbling kwam in de winterstop van het seizoen 2014/2015 van Djurgårdens IF in zijn vaderland over naar de FC. Met de Trots van het Noorden won hij als basisspeler in mei 2015 de KNVB-beker. Een maand later werd hij Europees kampioen met Zweden Onder 21.

'Veel plezier'

'Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd in Nederland,' zegt Tibbling op de website van zijn nieuwe club. 'Bij FC Emmen kom ik veel oude bekenden tegen, daar houd ik van. Als je de trainer en een aantal medespelers al kent, is het altijd makkelijker om je snel thuis te voelen bij een nieuwe club. Ik heb echt het gevoel dat ik hier in een warm bad terecht ben gekomen.'

Tibbling doelt daarbij onder anderen op trainer Dick Lukkien, die hij meemaakte als assistent-trainer in de Euroborg. Lukkien zwaait tegenwoordig de technisch scepter in Emmen.

