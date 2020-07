Eerste oogst van blauwe bes in Westerwolde levert duizenden kilo's 'gezond snoep' op

Die bessenstruiken staan op een lange strook grond van 24 hectare naast het grootste zonnepark van Nederland in aanbouw. Eigenaar Bernard Hazenberg uit Ter Apel loopt tevreden tussen de ellenlange rijen struiken door. De takken buigen hier en daar door onder het gewicht van de bessen. 'De dikste zijn het lekkerst', vertelt hij. 'Die zijn het zoetst.'

Handmatig

Het plukken van de bessen is een arbeidsintensief karwei. 'Het moet met de hand', zegt Hazenberg. 'Er zijn wel machines voor, maar de struiken zijn nog te klein om die te kunnen gebruiken. Maar ook als de struiken volgroeid zijn kun je alleen machinaal plukken in de periode dat de bessen goed afgehard zijn. Daarvóór en daarna gaat ook alles met de hand.'

Tussen de ellenlange rijen struiken zijn twintig uitzendkrachten aan het werk. Hazenberg: 'Volgende week komen er nog vijf bij. Daarmee moet het lukken om deze zomer 20.000 kilo bes te plukken.'

In etappes

Dat plukken gaat in etappes; er staan vijf verschillende soorten bessenstruiken waarvan de bessen op verschillende momenten rijp zijn. 'In één keer plukken lukt niet', zegt Hazenberg'. 'Op deze manier kunnen we het spreiden. We gaan drie keer bij iedere struik langs en dan hebben we de meeste bessen wel te pakken.'

Blauwe Bes Westerwolde wil uiteindelijk 180.000 kilo per jaar produceren (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Als de struiken volgroeid zijn, hoopt hij de oogst op te kunnen stuwen naar 180.00 kilo per jaar. 'Dat zijn dus 360.000 bakjes die je in de supermarkt ziet liggen.'

Spreeuwen

Hazenberg heeft ook 'klanten' die niet betalen voor de bessen. 'Dat zijn mijn grootste vijanden', zegt hij, met een knikje naar de lucht boven Harpel, waar een grote zwerm spreeuwen in de lucht danst. Hij probeert ze te verjagen met ronddraaiende vogelverschrikkers die tussen de struiken staan.

Ook gaat zo nu en dan de 'Terror Hawk' de lucht in, een vlieger met daarop de afbeelding van een havik die de spreeuwen moet afschrikken. 'Die doet het prima', zegt de bessenteler. Om de vogels nog effectiever te kunnen verjagen heeft hij een vergunning aangevraagd voor een knalapparaat waarmee je de vogels met knallen verjaagt.

Vogelverschrikker tussen de bessenstruiken in Harpel (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Prijs

Dat het plukken van bessen een arbeidsintensief klusje is, vertaalt zich in de prijs. Voor een bakje bessen van 500 gram betaal je al snel vier euro, en vaak nog veel meer. Hazenberg levert aan The Greenery, die de bessen in eigen land afzet. Maar hij verkoopt ze zelf ook direct aan de klant, tot september iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12 bij de loods naast de grond waar de struiken groeien.

Blauwe Bes Westerwolde pacht de grond plus bijbehorende loods van eigenaar Powerfield van het naastgelegen zonnepark. De struiken zijn bedoeld om de zonnepanelen aan het zicht te onttrekken. Dit was één van de voorwaarden van de gemeente voor de bouw van het zonnepark.

