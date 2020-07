Aanpoten voor Dierenambulance vanwege corona: 'Medewerkers zaten er goed doorheen'

'Ze hebben het best wel voor de kiezen gehad. Ik heb geregeld medewerkers gezien die er goed doorheen zaten.' Op het toppunt van de coronacrisis was het aanpoten geblazen voor Dierenambulance Groningen, zegt manager André Nijdam.

Het aantal meldingen over dieren in nood was niet anders dan anders; de personele bezetting was dat wel. 'We wilden zo min mogelijk mensen in ons pand hebben en reden daarom maar met één auto. Normaal zijn er twee of drie wagens onderweg. '

Helpende hand

'We hebben mensen gevraagd dieren te brengen; zo hoefden we zelf zo min mogelijk te rijden.' Er is volgens Nijdam geen 'nee' verkocht na een melding. 'Vaak was er wel een buurman die kon helpen en lukte ook dat niet, dan gingen we gewoon wel.'

Niet alleen

In de ambulance reden twee vrijwilligers. 'In je eentje een ree of een reiger gaan vangen, is gevaarlijk', legt Nijdam uit. Om de medewerkers te beschermen tegen corona is tussen de twee stoelen in de ambulance een schot geplaatst.

Inmiddels rijden ze weer op volle sterkte. 'We zijn die periode goed doorgekomen, ik ben trots op mijn medewerkers. We hebben de topdrukte gehad.'

Het Hogeland

Opvallend is dat de Dierenambulance in de gemeente Het Hogeland, anders dan in Groningen, wel meer meldingen heeft gekregen. 'We rijden daar nog maar een paar jaar en worden steeds zichtbaarder. Het ging niet makkelijk, maar we konden het aan.'

Jonge otter

Van alle dieren in nood waarvoor de Dierenambulance de afgelopen tijd uitrukte, steekt er voor Nijdam eentje bovenuit. 'We hebben in Haren een jonge otter opgehaald; dat heb ik in jaren niet meegemaakt. Hij zat vast in de bosjes, maar was verder redelijk gezond.'

Het dier is naar een opvang in Friesland gegaan, maar het is wel de bedoeling hem weer uit te zetten op de plek waar hij is gevonden. 'Er waren geen ouders in de buurt, daarom hebben we er voor gekozen hem mee te nemen.'

Lees ook:

- Dierenambulance vreest lockdown: 'Gezondheidsrisico's niet te overzien'