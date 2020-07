Jumping Outdoor Tolbert gaat door, maar levert twee dagen in

'Wij durven het vooralsnog gewoon aan', zegt Helen de Koning van de organisatie.

Korter

Indoor Tolbert zou tien dagen duren. 'Maar na de eerste dag konden we 's avonds de deur dichtdoen. Dat was wel heel erg zuur.'

Jumping Outdoor Tolbert duurt vier dagen, dat is korter dan de gebruikelijke zes. 'Wij hebben in deze tijd ook te maken met het financiële plaatje en vonden vier dagen voldoende.'

Jur Vrieling tijdens de wedstrijden vorig jaar (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Maatregelen

Voor het evenement van volgende maand zijn tal van maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het voor deelnemers en publiek veilig is. De Koning somt op: 'Zo zijn er looplijnen om er voor te zorgen dat mensen niet te dicht langs elkaar heen gaan. Ze gaan aan de ene kant de ring in en de andere kant er weer uit. We volgen de anderhalve meter, en er is desinfectiemateriaal.'

'Officials kunnen ook met voldoende afstand in de jurytorens zitten. Buiten is het heel ruim opgezet en kunnen mensen voldoende afstand houden, overal hangen posters. We zorgen er ook voor dat er voldoende afstand is tussen de trailers. En we hopen ook dat mensen thuisblijven als ze zich niet lekker voelen.'

Over de grens

Ook deelnemers uit het buitenland zijn zoals het er nu voorstaat gewoon welkom. 'Maar we houden nauwlettend in de gaten wat er de aankomende weken gaat gebeuren.'

Het paardensport evenement vindt plaats bij de Hedde Jan Cazemier-manege in Tolbert en wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden.

