Politicus, Sinterklaas en duizendpoot Harry Fellinger overleden

In zijn woonplaats Nietap is afgelopen vrijdag voormalig VVD-wethouder Harry Fellinger overleden. Fellinger zat tien jaar voor de liberalen in de gemeenteraad van Leek, waarvan acht jaar als wethouder.

In die functie maakte hij als loco-burgemeester het familiedrama van Tolbert mee. Op 1 augustus 2005 werden in Tolbert twee kinderen vermoord door een in psychose geraakte vriend van de moeder van de kinderen. Fellinger was toen verantwoordelijk omdat toenmalig burgemeester Siepie de Jong met vakantie was.

Geraakt

'Het familiedrama heeft hem toen zeer aangegrepen', weet Jur Engels, die Fellinger kende vanuit zijn rol als gemeenteambtenaar, maar ook privé. Ondanks dat de dood van de kinderen hemzelf ontzettend had geraakt, had Fellinger ook meteen oog voor de hulpverleners.

'Mensen vergeten soms wel wat de impact van zoiets op de hulpverleners kan zijn. Een van de politieagenten had zelf een aantal maanden eerder een kindje verloren. Dat kwam enorm hard bij hem aan', zo schrijft Fellinger zelf jaren later in een relaas over het dramatisch gebeuren.

Nat pak

Engels kende Fellinger als een bescheiden maar zeer betrokken man met oog voor humor. Ook om Fellinger zelf werd gelachen. 'Ik weet nog dat hij een natuurlijke zuivering in de wijk Oostindie in gebruik moest stellen. Daarvoor moest hij over stapstenen in het water lopen. Je raadt het al. Hij donderde met zijn mooie pak zo het water in. Daar hebben we nog lang om gelachen.'

Koninklijke onderscheiding

Bij zijn afscheid van de politiek in 2010 werd Fellinger lid in de orde van Oranje Nassau. Maar dat kreeg hij niet alleen voor zijn verdiensten in de politiek. De in Sappemeer geboren Fellinger, die bijna zijn hele leven werkzaam was bij de Rijksdienst voor keuring van vee en vlees, was niet alleen politicus. Hij was ook privé bij ongelooflijk veel projecten, evenementen en organisaties betrokken.

Honderden huwelijken

Hij was onder meer lid van de parochie der Triniteit (RK-kerk in Roden), oprichter van carnavalsvereniging de Koetsetoeters, lid van de stichting Noordelijk Bach Concert, de Schola Gregoriana, en de Heerensociëteit Leek. Ook sloot hij honderden huwelijken als trouwambtenaar.

Tientallen jaren Sinterklaas

De meeste liefde voor al die dingen die hij deed, had hij waarschijnlijk voor zijn rol als Sinterklaas. Fellinger speelde in zijn jonge jaren in Sappemeer al voor (hulp)Sinterklaas bij het plaatselijke verzorgingstehuis. Dat hield hij vijftig jaar (!) vol. Een kwart eeuw van die tijd was hij de helpende goedheiligman van Leek en omstreken.

Maar zijn allergrootste liefde was zijn Hendrik Jan, zijn vriend en metgezel met wie hij 43 jaar het leven deelde.

Harry Fellinger is 74 jaar geworden.