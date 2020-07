Redding van wadloper bij Rottum levert Nederlands-Duitse oefening op (met video)

De wadloper die begin deze maand in de problemen raakte, zocht contact met de KNRM in de Eemshaven. 'Maar de heli van de Duitse marine is tijdelijk gestationeerd op Borkum', vertelt Karla Knol van de KNRM. 'Die was snel ter plaatse en heeft de man vervolgens op onze reddingboot gehesen.'

Mandje

Dat deden de Duitsers met behulp van een mandje. Dat lieten ze vanuit de heli naar beneden zakken, waarna de wadloper kon instappen om omhoog te worden gehesen.

Knol: 'Zo'n mandje hebben onze SAR-helikopters niet. Wij werken met een rescue-strop'. Dat is een band die onder de armen en tussen de benen van het slachtoffer door gaat. Het slachtoffer kan zo hangend of zittend in de helikopter worden gehesen.

We hebben inmiddels zo'n leuk contact opgebouwd, dat er vast nog wel meerdere trainingen volgen Karla Knol - KNRM

'Duitse schepen hebben vaak meer ruimte voorop het dek', vervolgt Knol. 'Als zij iemand van een schip redden, wordt het mandje dus vaak voorop geplaatst. Maar onze schepen hebben juist meer ruimte achterop. Na de redding van de wadloper hebben we afgesproken samen te gaan oefenen om te kijken waar het mandje bij onze schepen het best geplaatst kan worden. We hebben trouwens ook met de rescue-strop geoefend.'

Vervolg

Vanwege de coronacrisis kon maar een klein deel van de bemanning meedoen aan de grensoverschrijdende training. 'Maar we hebben inmiddels zo'n leuk contact opgebouwd, dat er vast nog wel meerdere trainingen volgen', besluit Knol.

