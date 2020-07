Twaalf nieuwe Groningse coronagevallen bekend

Vorige week zijn er in onze provincie twaalf nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de GGD in Groningen.

Dat betekent dat 0,4 procent van alle coronatests die de afgelopen week zijn uitgevoerd positief waren.

Dit is een stijging van het aantal bevestigde besmette gevallen dat de laatste tijd wekelijks wordt vastgesteld. De laatste keer dat in een week tijd meer dan tien besmettingen zijn geconstateerd was in de eerste week van mei. Het aantal sterfgevallen staat in totaal nog steeds op zeventien.

Ook ten opzichte van vorige week neemt het percentage positieve tests toe. Vorige week lag dat op 0.1 procent, deze week dus op 0,4 procent.

Werkelijk aantal hoger

Overigens kan het werkelijke aantal mensen die COVID-19 hebben of hebben gehad hoger liggen. Volgens de GGD komt dat omdat tot 1 juni niet iedereen kon worden getest, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen en omdat mensen ook zonder klachten besmet kunnen zijn.

Ter vergelijking: in totaal zijn er in Nederland vorige week ruim 1300 mensen positief getest op corona, blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM.

Totaal aantal bevestigde besmettingen en overledenen

Van drie gevallen is de bron onbekend

Dat er meer besmettingen bekend zijn kan volgens een woordvoerder van de GGD deels worden verklaard doordat er meer getest wordt. Ook speelt mee dat er in deze zomervakantie weer meer reizen worden gemaakt. Vijf van de besmette personen zijn teruggekeerd uit het buitenland.

Van vier andere mensen is bekend dat ze in nauw contact stonden met iemand bij wie eerder al COVID-19 is geconstateerd. Van drie mensen kon geen bron worden gevonden.

Zeven zijn tussen de 20 en 40 jaar oud

Van de twaalf personen die deze week besmet bleken zijn er overigens zeven die tussen de twintig en veertig jaar oud zijn.

Aantal nieuwe besmettingen per dag

Steeds meer Groningers laten zich testen

Sinds 1 juni zijn coronatests voor iedere Nederlander beschikbaar. Daar wordt de laatste weken steeds meer gebruik van gemaakt in Groningen. Sinds de tweede week van juni stijgt het aantal mensen dat een test afnam bij de GGD-testlocatie bij het UMCG tot bijna drieduizend in de afgelopen week. In totaal zijn daar ruim 15.000 tests afgenomen.

