1239 nieuwe schademeldingen binnen één week; IMG gaat opschalen

Het relatief hoge aantal schademeldingen is volgens het IMG waarschijnlijk het gevolg van de recente bevingen bij Loppersum, Hellum en Startenhuizen. Daar beefde de aarde vorige week op respectievelijk 14, 16 en 19 juli.

Uit de hele provincie

'Die meldingen komen uit de hele provincie', zegt Sheerazi. 'Maar het grootste gedeelte, ongeveer een kwart, komt uit de omgeving van Loppersum, binnen een straal van vijf kilometer binnen het epicentrum.'

We willen het aantal schade-opnames verhogen. Dat moet eind augustus op 1000 per week zitten en dat willen we verhogen tot 1200 per eind september Alex Sheerazi - IMG

In de week van de drie voornoemde bevingen zelf kwamen ruim 1500 nieuwe schademeldingen binnen bij het IMG.

Aantal schade-opnames verhogen

Zo'n plotseling stijging is voor het IMG een behoorlijke opgave, geeft Sheerazi toe. Vooral in combinatie met de coronacrisis zijn er achterstanden ontstaan.

'Daarom gaan we maatregelen nemen', belooft Sheerazi. 'We willen het aantal schade-opnames verhogen. Dat aantal moet eind augustus op 1000 per week zitten, en dat willen we verhogen tot 1200 per eind september.'

Dit alles om te zorgen dat mensen met ingang van 2021 niet langer dan een half jaar hoeven te wachten op afhandeling van hun schademelding. Voorwaarde is wel dat het aantal schademeldingen de komende tijd weer daalt naar zo'n 800 per week, zoals ook voor de coronacrisis het geval was.

