Pieterpad in trek tijdens coronacrisis: 'In plaats van een weekje Bali'

‘We hebben wel het idee dat het meer is dan andere jaren’, zegt Laura van der Iest van Paviljoen Sassenhein in Haren. Het restaurant ligt vlakbij de route en is opgenomen in de lijst van accommodaties die aan het Pieterpad liggen.

‘Vroeger liep de route hier langs. Nu moeten mensen een klein ommetje maken. Ze vinden ons wel. Ik hoor veel mensen zeggen dat ze besloten hebben om het Pieterpad te lopen omdat ze dit jaar een vakantie willen in eigen land’, zegt van der Iest.

Geen zon maar Pieterpad-vakantie

‘We hebben hier al mensen gehad die oorspronkelijk een andere vakantie hadden gepland, naar Italië bijvoorbeeld. Ook hebben we gasten gehad die een weekje Bali zouden doen maar besloten om het Pieterpad te lopen’, zegt Johan Bloem. Samen met zijn vrouw Karin runt hij Bed & Breakfast Westerveen op de route tussen Glimmen en Haren.

Johan en Karin Bloem runnen een B&B aan het Pieterpad (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

‘Het is heel druk. Ik merk dat we ook veel gebeld worden door Pieterpadlopers die geen plek meer kunnen vinden. Die hopen dan toch op een plekje ondanks dat de kamers al vol zitten. Die hopen dan op een annulering’, vertelt Bloem. Volgens hem besluiten veel mensen op het laatste moment het pad van het noorden naar het zuiden van Nederland te gaan lopen.

Het Pieterpad is een bekendste langeafstandswandelroute. De route gaat van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. De wandeling is zo’n 498 kilometer lang en onderverdeeld in 26 etappes.

In startlocatie Pieterburen merken ze ook dat het Pieterpad in trek is. 'Het is ontzettend druk en mensen willen soms niet horen dat het vol is. Er zijn amper nog kamers verkrijgbaar. Nee begrijpen ze dan niet', zegt Anita Klont, eigenaar van Hotel Waddenweelde. Ook bieden ze wadlooptochten aan.

Volgens haar willen mensen soms extra geld geven om toch een plekje te krijgen. 'Maar vol is echt vol', zegt Klont. Ondanks de drukte is ze vooral blij dat het Pieterpad nu zo populair is en dat de ondernemers langs de route daar de vruchten van plukken.