Dronken man schopt agent in het gezicht

De man had 1,5 promille alcohol in zijn bloed (Foto: Caitlin Regan/Flickr (cc))

Een 20-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is maandag opgepakt nadat hij in Visvliet een agent mishandelde.

De verdachte was onder invloed van alcohol en was bij Visvliet met zijn auto een sloot ingereden. Meerdere mensen hielden de man in bedwang tot de politie er was. Agenten sloegen de man in de boeien, maar toen ze hem in het arrestantenbusje wilden zetten, zag de man kans een agent in zijn gezicht te trappen.

Aangifte

De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling van een ambtenaar in functie. Hij was volgens een woordvoerder 'ontdaan' door de mishandeling. De verdachte is vastgezet.

Volgens de politie wees een alcoholtest uit dat de man 1,5 promille alcohol in zijn bloed had. Voor beginnende bestuurders is een promillage van maximaal 0,2 toegestaan.