Oppositie in Oldambt wil tekst en uitleg van wethouder over vezelhennepbedrijf

Drie partijen in de gemeente Oldambt willen tekst en uitleg van PvdA-wethouder Gert Engelkens. De gemeente Oldambt blokkeert tot op heden een uitbreiding van vezelhennepbedrijf Dun Agro. Engelkens wil er nagenoeg niks over kwijt.

De situatie is nu al zo ver dat Pekelder burgemeester Jaap Kuin en wethouder Hennie Hemmes nodig zijn om de plooien glad te strijken. ‘Hoe heeft dit zo ver kunnen komen?’, vraagt Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt zich hardop af.

Dun Agro

Het bedrijf Dun Agro kweekt industriële hennep, waarmee onder andere woningen gebouwd kunnen worden. Het bedrijf ligt op de grens van de gemeente Pekela en Oldambt. Omdat de zaken goed lopen, wil het bedrijf uitbreiden. Prima, vindt de gemeente Pekela. Maar Oldambt ligt tot op heden dwars.

Dat leidt tot woede bij eigenaar Albert Dun. Zijn geduld raakt op, liet hij maandagmiddag al weten: 'Als dit zo doorgaat kan ik het bedrijf beter naar het buitenland verplaatsen. Mijn bedrijf ligt in afgelegen gebied, het is een uitstekende locatie en niemand heeft er last van. Dit is te gek.’

De ontstane situatie is onacceptabel, vinden de drie politieke partijen. Allen hebben, na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden en RTV Noord, vragen ingediend. VCP’er Jan Kenter: ‘Wij willen gewoon weten wat hier aan de hand is. Hoe kan het zijn dat Pekela hierin moet bemiddelen? Ik ben stomverbaasd. Als het niet zo tragisch was, zou het komisch zijn.’

Werkgelegenheid

Nico Postmus, voorman van Oldambt Aktief, noemt de ontstane situatie ‘diep en diep triest’ en richt zich vooral op de werkgelegenheid.

‘Wij willen toch meer werkgelegenheid in de gemeente? Er komen bezuinigingen aan in Oldambt, mensen kunnen hun baan verliezen. Juist daarom moet je aan deze uitbreiding meewerken. Daar is geen discussie over! Deze situatie is echt onbegrijpelijk.’

'Domme reactie'

Engelkens wil weinig kwijt over dit onderwerp. Tegenover RTV Noord zegt hij alleen dat er ‘goede gesprekken gaande zijn’, het Dagblad van het Noorden schreef eerder al: ‘Engelkens wil inhoudelijk niets over het geschil kwijt. Hij zegt alleen dat er stapjes zijn gemaakt.’

Het zorgt voor frustratie bij Ger Klein, voorman van Gemeentebelangen Oldambt. ‘Als ik het heel kort door de bocht mag zeggen, dan vind ik dit een hele domme reactie van de wethouder. Gert loopt al jaren mee, maar dit getuigt van weinig ervaring.’

Voor de politieke partijen is het duidelijk: die uitbreiding moet gewoon komen. Ook Pekela is voorstander. Pekelder burgemeester Kuin verwacht binnen enkele weken duidelijkheid.

