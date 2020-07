Zonder subsidie houdt Beeldlijn op te bestaan

Voor het einde van het jaar beslissen de gemeente en de provincie definitief over de toekomst van Beeldlijn.

Breed scala

‘De stille beving’, over de aardbevingsellende in Groningen, ‘Woorden van beton’ over Fré Meis, en een hele rij portretten van Groninger kunstenaars als Matthijs Röling, Martin Tissing en Rutger Kopland: de stichting Beeldlijn houdt zich bezig met een breed scala aan documentaires over noordelijke onderwerpen.

De stichting werd in 1988 opgericht door filmmaker Buddy Hermans. Het helpt filmmakers onder meer bij de financiering en de verspreiding van hun documentaires.

Voor de zeven producties die we nu aan het maken zijn, hebben we meer dan 350.000 euro bij elkaar weten te schrapen Jo Willems - producent Beeldlijn

In het advies van de Kunstraad valt te lezen dat de raad de producties van Beeldlijn te wisselend van kwaliteit vindt en dat de stichting te weinig naar buiten is gericht. Jo Willems, als producent in dienst van Beeldlijn, kan zich niet in die kritiek vinden.

‘Wij zien dat niet zo’, zegt hij. ‘En ook de instanties die onze films financieren kennelijk niet want voor de zeven producties die we nu aan het maken zijn, hebben we meer dan 350.000 euro bij elkaar weten te schrapen.’

Te weinig naar buiten?

Over het te weinig naar buiten gericht zijn van Beeldlijn, zegt Willems: ‘Veel van onze documentaires zijn te zien op de landelijke en regionale media, maar ook in bioscopen en buurthuizen in de provincie.'

Groeiende belangstelling

’Het negatieve advies van de Kunstraad komt juist op het moment dat de Groninger film- en documentaire wereld in de lift zit.

‘Ik ben lid van de Filmvereniging Groningen, die bestaat nu twee jaar en daar zie je veel jongeren op afkomen. Er is iets aan het gebeuren in het Noorden', zegt Willems.

De nieuwe documentaires zijn vaak minder bezonken dan die van vroeger en hebben een bepaalde snelheid die erg aantrekkelijk kan zijn Jo Willems

Volgens de producent blijkt de toenemende belangstelling voor documentaires ook uit de aandacht die Netflix aan het genre geeft.

Willems: ‘Het lijkt er op dat er een snaar is geraakt. De nieuwe documentaires zijn vaak minder bezonken dan die van vroeger en hebben een bepaalde snelheid die erg aantrekkelijk kan zijn.’

'Beeldlijn houdt dan op te bestaan'

Beeldlijn heeft inmiddels een bezwaarschrift tegen het advies van de Kunstraad ingediend in de hoop dat de politiek uiteindelijk anders beslist. Gebeurt dat niet, dan is het einde verhaal voor de stichting Beeldlijn.

‘Als het advies doorgezet wordt dan kunnen we de zeven producties waar we nu mee bezig zijn nog afronden, maar daarna is er geen geld meer om nieuwe mensen te helpen bij het realiseren van hun films. Beeldlijn houdt dan op te bestaan.’