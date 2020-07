Pekela is twee rotondes rijker: ‘Het is een luxe!’

De werkzaamheden zijn afgerond, de gemeente Pekela is twee rotondes rijker. En dat was nodig ook. De oude situatie was simpelweg onveilig.

Wethouder Jaap van Mannekes: ‘Daar zijn een paar heftige ongelukken gebeurd.’

Onveilige situatie

De splinternieuwe rotondes liggen in het zuiden van Nieuwe Pekela. Via die weg kunnen automobilisten vanaf de N366 Nieuwe Pekela in of vanuit Nieuwe Pekela richting Veendam of Stadskanaal.

Die situatie was onveilig. De verkeersveiligheid moest echt vergroot worden Wethouder Jaap van Mannekes

Voorheen moesten automobilisten vanuit stilstand invoegen op een plek waar tachtig kilometer per uur gereden mag worden. Het is dan ook geen verrassing dat het project de naam ‘N366Veilig’ droeg.

‘Die situatie was onveilig’, vertelt Van Mannekes. ‘De verkeersveiligheid moest echt vergroot worden. Je moest eerder bijvoorbeeld oversteken om naar Veendam te gaan, maar het is een erg drukke weg. Ik begreep zelfs dat het de drukste N-weg is in onze provincie. Dat kan erg gevaarlijk zijn.’

‘Een luxe’

Behalve dat het voor de verkeersveiligheid belangrijk is, is Van Mannekes ook erg te spreken over het uiterlijk van de rotondes. ‘Twee splinternieuwe rotondes in Pekela, dat is eigenlijk wel een luxe! Maar de ontsluiting is nu optimaal, dat is het belangrijkste. Je zult begrijpen dat ik zeer tevreden ben over het eindresultaat.’