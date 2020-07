Rechtsgeleerde Brouwer: 'Tot de coronawet er is, mag je mondkapjes niet verplichten'

‘De coronawet is zo belangrijk dat de Kamer per definitie eerder terug moeten komen van reces.' Dat zegt hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen in het programma 'Dit is de Dag' op NPO Radio 1. Tot die wet er is, kan een mondkapjesplicht volgens hem niet worden opgelegd.

'Minister Grapperhaus weet heel goed dat hij geen inbreuk mag maken op een grondwet, in dit geval het recht op privacy. De coronawet moest eerst aangenomen worden voordat een mondkapjesverplichting kan worden ingevoerd. En dat moet goed naar de bevolking worden gecommuniceerd.'

'Zelf organiseren'

Brouwer, die eerder al aangaf z'n twijfels te hebben over een snelle invoering van de wet, doet z'n uitspraken op de avond dat bekend werd dat de mondkapjesplicht er voorlopig niet komt. Bronnen in Den Haag hebben dat gezegd tegen de NOS en het kabinet maakt dit waarschijnlijk woensdag officieel bekend.

Als je weet dat de overheid niet zoveel kan, dan geef je de bevolking de mogelijkheid om te zeggen: dan moeten we het zelf maar organiseren Jan Brouwer - Hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de RUG

Het wordt vermoedelijk wel mogelijk voor burgemeesters om op kleine schaal, plaatselijk, het dragen van mondkapjes in te voeren.

‘Als je weet dat de overheid niet zoveel kan, dan geef je de bevolking de mogelijkheid om te zeggen: dan moeten we het zelf maar organiseren. Het moet van onderaf komen.' Brouwer denkt daarbij aan het uit eigen beweging gaan dragen van een mondkapje of het verplicht stellen ervan in bijvoorbeeld kantines en sauna's.

Grondwet geschonden

In maart, aan het begin van de coronacrisis, was er nog meer mogelijk voor de overheid. Volgens de hoogleraar is destijds de grondwet op vijf punten geschonden, maar werd dit door de vingers gezien in het kader van staatsnoodrecht. 'Dat is kortdurend, daar kun je nu niet nog een keer mee aankomen.’

Als de cijfers zich zo doorontwikkelen, dan is in september de coronawet bespreken rijkelijk laat Jan Brouwer

De coronawet wordt begin september in de Tweede Kamer besproken. Veel te laat, als je het Brouwer vraagt. 'Als we begin september beginnen met praten, dan zijn we zo een maand verder. En dan schat ik het nog gunstig in. Ik heb eerder gezegd dat als we zo doorgaan het vaccin er eerder is dan de wet. Dat lijkt realiteit te worden.'

'Ik pleit ervoor zo snel mogelijk de koppen bij elkaar te steken. Als de cijfers zich doorontwikkelen, dan is september rijkelijk laat.’



