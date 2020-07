Kinderhotel in Wedde is weer open: 'Ze genieten volop'

De burcht in Wedde waarin het kinderhotel is gevestigd (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Het is heel anders dan anders', zegt ze.

Het hotel is speciaal voor kinderen die, zoals het op de website beschreven staat 'aan de andere kant van het geluk geboren zijn en die niet de mogelijkheid hebben om zelf met vakantie te gaan'.

Verfbeurt

Het kinderhotel was na de corona-uitbraak wekenlang dicht. 'We hebben van de nood een deugd gemaakt, hij ziet er weer pico bello uit na een verfbeurt. We kunnen de kinderen nu weer vol trots ontvangen', zegt Gras.

Afgelopen maandag nam een groep Brabantse kinderen, die samen in een gezinsvervangend tehuis wonen, hun intrek in het hotel. Zoals het was, is het nu niet meer. Gras: 'Eerder kwamen er meerdere gezinnen voor drie dagen. En die kinderen speelden dan met elkaar. Dan werden er allerlei activiteiten gedaan. Nu is het één gezin, meerdere mogen niet.'

Genieten

Wat de kinderen zoal doen tijdens hun verblijf in Wedde? 'Ze zijn aan het kanoën, of aan het vissen bijvoorbeeld', vertelt Gras. 'Dat vinden ze prachtig. Er is een grote speeltuin, eten maken ze zelf. Ze genieten volop! Maar fietsen en op de skelter, dat vinden ze het allermooiste.'

