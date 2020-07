Onzekerheid speelt nachtclubeigenaar parten: 'Geen vooruitzichten dat het beter wordt'

Aanvankelijk had hij erop ingezet om de deuren van zijn uitgaansgelegenheid te heropenen op 1 augustus. Maar omdat het aantal besmette personen op sommige plekken toch weer toeneemt, sloeg de twijfel bij Van Broekhoven toe. Hij zat maandag samen met andere clubeigenaren, Koninklijke Horeca Nederland en een viroloog om tafel om de situatie te bespreken.

Met mondkapje de dansvloer op

'Die viroloog heeft ons handvaten gegeven en dingen benoemd die op dit moment echt niet kunnen', legt hij uit. De clubeigenaar had nog even de hoop dat hij zijn club kon heropenen, waarbij bezoekers een mondkapje zouden dragen. Daar zag hij bij nader inzien toch vanaf.

Ik wil niet op mijn geweten hebben dat jongeren hun opa of oma besmetten Jeroen van Broekhoven - Eigenaar FOX Nightlife

'Dat blijft toch moeilijk en is schijnveiligheid', meent Van Broekhoven, die ervoor vreest dat er toch iemand tussen de bezoekers zit die een coronabesmetting heeft. 'Ik heb geroepen en roep nog steeds dat jongeren er niet gauw ziek van worden, maar zij kunnen wel hun opa of oma besmetten en dat zal maar gebeuren. Daarom blijven de deuren dicht, want dat wil ik niet op mijn geweten hebben.'

De dansvloer van FOX Nightlife in de tijd voordat het coronavirus uitbrak. (Foto: Discotheek FOX Stadskanaal)

Plan

En dus blijven de deuren van Fox Nightlife voorlopig gesloten. Om toch nog wat te organiseren, liet de ondernemer een beachterras met 86 plaatsen aanleggen achter de discotheek. 'Maar wat we daaruit genereren valt niet te vergelijken met 1500 bezoekers in een club', zegt hij. 'Maar op die manier blijf je een beetje bezig en hou je het team bij elkaar.'

We zijn bezig om een plan te maken om clubs in het nachtleven te helpen Jeroen van Broekhoven - Eigenaar FOX Nightlife

Of het realistisch is om 1 september de deuren alsnog te heropenen, betwijfelt hij bovendien. 'Ik ben er bang voor dat het allemaal nog veel langer gaat duren. Daarom zijn we bezig om een plan te maken om clubs in het nachtleven te helpen. Dat plan willen we inleveren bij het kabinet.'

Een drukke dansvloer bij FOX Nightlife zit er voorlopig nog niet in (Foto: Discotheek FOX Stadskanaal)

Troebele vooruitzichten

Dat discotheken het moeilijk hebben, is al langer bekend. Maar de huidige coronacrisis maakt de vooruitzichten voor Van Broekhoven nog troebeler. Maar het bijltje er zomaar neergooien? Daar wil hij niets van weten. 'We hebben ons iedere keer kunnen redden met eigen middelen, maar de opgebouwde buffers lever je nu wel in', zegt hij teleurgesteld.

Het emmertje raakt zo onderhand vol met negatieve energie Jeroen van Broekhoven - Eigenaar FOX Nightlife

'Overleven doen we voorlopig wel, alleen het emmertje raakt zo onderhand vol met negatieve energie', vat hij zijn situatie tijdens de coronacrisis samen. Van Broekhoven duimt voor betere tijden, maar weet ook dat een virus zich niet aan schema's houdt. 'Er zijn geen vooruitzichten dat het beter wordt. Dat onzekere, daar zit het 'm in. Maar we knokken gewoon door!'



