Radeloze Woltersumers doen beroep op burgemeester: 'Ons leven wordt vermorzeld'

In een open brief leggen de Woltersumers uit hoe ze ze zijn vastgelopen in de bureaucratie 'Onze huizen staan in stutten, en negen maanden geleden beloofde minister Wiebes de Tweede Kamer nog prioriteit te geven aan onze zaak. Met de gemeente sloten we een akkoord dat onze zaak versnellen zou. Maar we blijven speelbal van ambtelijke molens. Ons leven wordt vermorzeld', zeggen ze.

Eén van de woningen in Woltersum die in de stutten staat. (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De briefschrijvers verwijzen naar het plan dat ze vorig jaar bedachten om de zaak weer vlot te trekken en aanvankelijk enthousiast door de betrokken instanties werd onthaald. 'Er kwam even vaart in: vooruitlopend op de officiële procedures konden we met hulp van de gemeente vast een huis laten tekenen en de gemeentelijke procedures doorlopen. Opdat de sloop kon beginnen zodra er een akkoord was.'

Onwil

Toen minister Wiebes bovendien beloofde dat hun zaak met voorrang door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zou worden behandeld, scheen er eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Maar die hoop is inmiddels weer in de Groningse bodem geslagen. Volgens de Woltersumers komt dit door ambtelijke onwil. Niet alleen bij de NCG, maar ook bij de gemeente Groningen.

Is dit de gemeente waaraan u leiding wilt geven? Woltersumers in een brief aan burgemeester Schuiling

Daarom wenden ze zich nu rechtstreeks tot de burgemeester. 'Uw afdelingen zijn volkomen de verbinding met de realiteit kwijt. Wij roepen u daarover ter verantwoording. (...) We slapen niet meer en zien geen uitweg. Is dit de gemeente waaraan u leiding wilt geven? Wat gaat u daaraan doen?'

Stutten tegen één van de woningen in Woltersum (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

