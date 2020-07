'Geile Guus' is anderhalve meter afstand zat: 'Hij heeft wel héél veel zin'

Niet alleen mensen, maar ook dieren hebben huidhonger in deze coronatijd. Bij cavia Guus van Jos en Ageeth uit Groningen was wel heel duidelijk dat de eenzaamheid aan hem knaagde.

Toen Jos en Ageeth onlangs besloten dat er thuis wel een derde cavia bij kon, werd koers gezet naar de caviaopvang in Bakkeveen. De keuze viel op Guus. Eén conclusie over hun nieuwe huisgenoot konden ze al snel trekken: 'Guus heeft wel héél veel zin'.

Dat kregen ze in de smiezen doordat Jos en Ageeth nog twee cavia's hebben: twee vrouwtjescavia's van vier jaar. 'Guus is een mannetjescavia van anderhalf jaar en snuffelde zich helemaal suf aan de twee dames. Hij wilde er voortdurend bovenop springen, maar beide dames waren daar niet echt van gediend', zag Ageeth.

Bijnaam

Guus was zodanig hitsig, dat Jos en Ageeth niet meer om een bijnaam heen konden. 'Ja, we hebben hem Geile Guus genoemd', laat ze weten. 'Dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend als je hem zo bezig ziet', zegt ze lachend. 'Hij was eigenlijk vanaf de eerste dag al helemaal gek op de dames.'

Uitzonderlijk is het gedrag van Guus niet. 'Het schijnt heel normaal voor mannetjescavia's te zijn', weet Ageeth, die tot een heel eenvoudige oplossing kwam om Guus te geven wat-ie nodig heeft. 'We zijn opnieuw naar de caviaopvang gegaan en hebben een heel leuk caviameisje voor hem uitgezocht. Samen zijn ze in een koppelhok gezet om te kijken of het klikte en dat was direct het geval.'

Siepel

En zo is de cavia-enclave van Jos en Ageeth inmiddels uitgebreid naar vier cavia's, die allemaal in één hok zitten. 'Het nieuwste caviavrouwtje heet nu nog Siepel, maar we gaan nog een andere naam voor haar bedenken.' Geile Guus kan zijn geluk in ieder geval niet op met Siepel. 'Hij zat in het koppelhok al bovenop haar en thuis meteen weer. Momenteel is-ie helemaal uitgeteld', besluit Ageeth lachend.