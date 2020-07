Nieuwe machine moet rooien kwetsbare aardappelen vergemakkelijken

Aardappelteler Roelof Sloots test de nieuwe rooimachine. Hij houdt zich bezig met aardappelklonen en ontwikkelt nieuwe soorten voor bijvoorbeeld chips en de zetmeelindustrie.

Arbeidsverlichting

‘De machine geeft ons een enorm stuk arbeidsverlichting. Normaal zijn we twee weken bezig om de aardappelplanten met de hand uit de grond te trekken. Dit zijn kwetsbare aardappelen die met het oog beoordeeld moeten worden’, zegt Roelof Sloots.

Hij staat nu op de machine staat in plaats met zijn knieën in de klei. ‘Dat was behoorlijk arbeidsintensief.’

De zelf rijdende aardappelrooier voor kwetsbare aardappelsoorten (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De machine, die de naam Harvey.One heeft, zorgt ervoor dat de aardappels met de grootst mogelijke voorzichtigheid uit de grond komen en vanaf een lopende band beoordeeld kunnen worden. De oogstmachine heeft rupsbanden voor een minimale bodemdruk en is zelf rijdend. Met een draadloos paneel kan de machine bediend worden.

Van der Maar Landbouwmechanisatie in Hornhuizen voert samen met boer Sloots de testen uit voor de fabrikant.

Trots

‘Dit is een prototype en ontwikkeld voor het rooien van zoete aardappels. Dat gebeurde tot nu toe nog met de hand. Dat kan eigenlijk niet machinaal omdat er dan te veel beschadigingen komen aan de aardappel. Deze nieuwe aardappelrooier moet ervoor zorgen dat het wel machinaal kan’, legt verkoopadviseur Jasper van den Berg uit.

Deze machine is nieuw en een primeur voor Nederland Verkoopadviseur Jasper van den Berg

‘Deze machine is nieuw en een primeur voor Nederland. We zijn er bijzonder trots op dat we deze hier in het noorden kunnen testen. Hij is dus ontwikkeld voor de zoete aardappelen. Maar je kan deze ook gebruiken voor de aardappelklonen, zoals we hier doen’, aldus Van den Berg.

Aardappelklonen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Samen met de boer bekijkt het landbouwmechanisatiebedrijf hoe de fabrikant de machine beter kan laten werken. ‘Het sorteringsproces kan bijvoorbeeld ook nog geautomatiseerd worden met bijvoorbeeld robotarmen. Die de juiste aardappelen er dan automatisch uit haalt’, zegt van den Berg.

Blij met ontwikkeling

Boer Sloot is blij met de ontwikkeling. ‘Ik zag deze machine op Internet en dacht: dat is de machine die ik nodig heb voor mijn karwei. Het scheelt ons enorm veel tijd.’

De aardappelteler heeft ook al wat verbetersuggesties. ‘Er moet nog een stuk achter gemaakt worden, waardoor we de aardappelen wat makkelijk kunnen opvangen in bakjes.’

Bij Sloots aardappelkweekbedrijf zijn ze blij met de ontwikkeling (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

