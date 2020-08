KEI-week nieuwe stijl: 'Als mensen elkaar toch in de armen vliegen, sluiten we de boel'

Dit jaar is vrijwel alles anders, zo blijkt nu de introductieweek steeds meer vorm begint te krijgen. 'Normaal staat de stad op z’n kop, dat zal nu niet zo zijn.’ Dat zegt Floris Ganzeboom, voorzitter van het dagelijks bestuur van Stichting KEI.

Voltijdbaan

Dat voorzitterschap is al een voltijdbaan, maar omdat hij niet het scenario van voorgaande jaren uit de kast kan trekken, heeft hij het ruim een week voor het begin van de KEI-week drukker dan ooit.

'In december zijn we begonnen met het organiseren van wat we dachten dat een reguliere KEI-week zou worden. Vanaf maart hebben we door de coronacrisis rekening gehouden met drie verschillende scenario’s: een normale week, een afgeslankte week en een KEI-week die zich grotendeels online afspeelt.'

Dat de intocht van duizenden nieuwe studenten uit alle delen van Nederland bepaalde besmettingsgevaren met zich meebrengt, is voor alle betrokken partijen al snel duidelijk. En dus wordt gekozen voor het derde scenario: een KEI-week met een aantal fysieke onderdelen die zich voor de rest grotendeels online afspeelt, vertelt Ganzeboom.

Tijdsloten

Vanaf april is een aantal malen om tafel gezeten met burgemeester Koen Schuiling en de studentenverenigingen om de zaken rondom de coronacrisis te bespreken. Besloten wordt dat het fysieke deel uit nog maar drie onderdelen bestaat. Om drukte te voorkomen is het programma verdeeld over vijf dagen, zijn er verschillende tijdsloten en moet je je als deelnemer aanmelden.

We adviseren nieuwe studenten één dagje naar Groningen te komen en hier niet te overnachten Floris Ganzeboom - Voorzitter van Stichting KEI

‘Allereerst adviseren we nieuwe studenten één dagje naar Groningen te komen en hier niet te overnachten’, zegt Ganzeboom. ‘Alle fysieke onderdelen kunnen binnen één dag gedaan worden.’

Suikerunieterrein

De informatiemarkt, die normaal op de maandag plaatsvindt op de Vismarkt, is nu op het veel grotere Suikerunieterrein. De Inhousetour is een nieuw onderdeel en biedt kersverse studenten de mogelijkheid om verenigingen te bezoeken. Ook de KEI-route staat voor het eerst op het programma. Daarin wandel je samen met je KEI-groepje langs bekende plekken zoals het Noorderplantsoen, Forum en de Grote Markt. Voor deze onderdelen geldt dus, behalve de al geldende RIVM-richtlijnen: vijf dagen lang en verdeeld in tijdsloten.

‘Die KEI-groepen zijn heel belangrijk voor het sociale aspect. Al is ook daar een speciale mobiele app voor, zodat we niet opeens met duizend man tegelijkertijd op straat staan.'

Ganzeboom denkt online veel te kunnen bieden. ‘We organiseren bijvoorbeeld Q&A’s met de verenigingen en KEI-meets, waarin je live per videoverbinding vragen kan stellen aan gasten zoals rapper Snelle en journalist Teun van der Keuken. En als afsluiter van de week is er nog de grote KEI-quiz.’

Minder buitenlandse studenten

Denkt Ganzeboom ook dit jaar het normale aantal van ruim vijfduizend KEI-lopers te kunnen verwelkomen? ‘Uit eigen land verwacht ik ongeveer evenveel als in voorgaande jaren. Het enige dat ik daarover met zekerheid kan zeggen is dat het aantal van zo’n achthonderd buitenlandse studenten een stuk lager zal liggen.’

KEI-week oude stijl: zo zal het dit jaar niet gaan. (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Over ruim een week is het zover. Ganzeboom: ‘De KEI-week is heel belangrijk voor de studenten en de verenigingen. Het is goed dat het doorgaat op deze manier. De gezondheid staat voorop. Ondanks alles heb ik er hartstikke veel zin in.’

Hulp van GGD

Voor Vindicat-rector Floris Hamann is het ook al maanden duidelijk dat de KEI-week een compleet ander karakter krijgt. ‘Normaal gesproken is het natuurlijk een gekkenhuis met grote feesten, maar dit jaar ziet er geheel anders uit.’

Hij zat ook aan tafel met Schuiling, Stichting KEI en de andere studentenverenigingen. De GGD kwam langs in het gebouw aan de Grote Markt en heeft samen met het bestuur van de studentenvereniging praktische regels bedacht voor de veiligheid.

De ingang van Vindicat tijdens een eerdere KEI-week (Foto: FPS/Jos Schuurman)

‘Wij hebben aangegeven wat we nodig hebben voor het werven van nieuwe leden. Met daarbij direct de vraag: binnen welke kaders kunnen we manoeuvreren?’, aldus Hamann. Vindicat heeft zo'n tweeduizend leden. De nieuwe aanwas bestaat in een normaal jaar uit ongeveer vierhonderd eerstejaars.

Reserveren voor borrel en broodje

‘Het blijft belangrijk dat eerstejaars de studentenvereniging in Stad leren kennen', vindt Hamann. Maar wat is er dan mogelijk dit jaar? Hamann: ‘We hebben geprobeerd om toch iets moois neer te zetten. Je kan een borrel drinken en een broodje eten op het terras of op een plek bij de voordeur, al moet je dan wel reserveren. We wilden geen rondleidingen houden door een leeg pand, vandaar.’

Zo moet de typische sfeer die de studentenvereniging ademt, toch deels overkomen bij geïnteresseerde eerstejaars. Al zal bezoekers de maatregelen, die vaak ook gelden voor bij grote openbare ruimtes, niet ontgaan: desinfectiepunten, speciale looprichtingen, het extra schoonmaken van toiletgroepen, een maximum aantal mensen per ruimte en bij twijfel wordt de temperatuur opgenomen.

'Geen zin om politieagentje te spelen'

‘En om een uurtje of tien, elf uur ’s avonds is het ook wel afgelopen.’ Hamann is blij met die duidelijkheid: ‘Wij van het bestuur hebben ook geen zin om politieagentje te gaan spelen.’

We lopen in dit geval liever achter de troepen aan dan dat we weer op de voorpagina staan Floris Hamann - rector van Vindicat

Het studentencorps ligt al langer onder een vergrootglas en de veelbesproken skivakantie begin maart naar Italië heeft de aandacht nog meer gevestigd op de Vindicaters.

‘We lopen in dit geval liever achter de troepen aan dan dat we weer op de voorpagina staan. En als mensen elkaar toch in de armen gaan vliegen, dan sluiten we de boel. Dan verpesten diegenen het voor iedereen.’

Grote feesten zoals vorig jaar zullen we deze KEI-week niet zien (Foto: Stichting KEI/Carmen van Dijken)

Cleopatra

Studentenvereniging Cleopatra is qua omvang niet te vergelijken met Vindicat, maar met een kleine driehonderd leden ook zeker geen kleine vereniging. De GGD kwam ook langs bij het clubgebouw aan de Kleine Pelsterstraat en ook daar gelden strikte regels.

Tijdens de KEI-week kan ‘Cleo’ normaal gesproken rekenen op zo’n kleine honderd nieuwe leden. Later in het studiejaar sluiten zich dan nog enkele tientallen nieuwe leden aan.

Woordvoerder Lyan van der Velde van de studentenvereniging: ‘We moeten het voor een groot deel hebben van de KEI-week voor de werving. Het is moeilijk in te schatten of er zich dit jaar juist minder of meer studenten bij ons gaan aansluiten.’

Ik denk dat studenten meer zin hebben in contact dan ooit en dat ze alles uit het leven willen halen Lyan van der Velde - Woordvoerder van Cleopatra

‘Het gevoel wisselt. Ik was eerst erg pessimistisch, maar ben nu een stuk positiever. Ik denk dat studenten meer dan ooit zin hebben in contact en dat ze alles uit het leven willen halen.’

Online bieryoga

‘Op de vereniging volgen we de regels die op dat moment gelden. Natuurlijk wordt de KEI-week anders zonder volle bar en drukte. We hebben verschillende scenario’s klaarliggen. Mochten er nog dingen anders worden, dan passen we die aan. We hopen toch die gezelligheid van de KEI-week te kunnen overbrengen. '

Van der Velde: ‘We willen laten zien dat we ook in deze periode veel te bieden hebben. We hebben een volledig online programmering, juist ook voor de mensen die niet naar Groningen kunnen komen, maar wel kennis met ons willen maken.'

Op het drukke programma staan een dagelijkse Q&A waar aspirant-leden vragen kunnen stellen aan het bestuur en aan leden, een pubquiz, een escape room en bieryoga. ‘Nog veel is onzeker, maar de veiligheid en gezondheid staan voorop.’

GSV

Ook bij de relatief kleine vereniging GSV is dit jaar veel anders, vertelt preses David Oosterhuis. ‘Grote feesten zullen meer het karakter krijgen van een borrel. Een schuimfeest hebben we dit jaar natuurlijk niet. In plaats daarvan gaan we bijvoorbeeld cocktails drinken in de tuin.’

Het is zoeken naar wat mogelijk is, maar je wil het ook veilig houden. David Oosterhuis - Preses van de GSV

Met de coronamaatregelen is er in de sociëteit van de Gereformeerde Studenten Vereniging aan de Hereweg plaats voor 35 man tegelijkertijd. ‘Gelukkig hebben we ook nog een vrij ruime tuin; die gaan we volop benutten.’

'Niet veel minder leden'

Traditiegetrouw is de KEI-week voor de GSV van iets minder belang voor het werven van leden dan voor veel andere verenigingen, denkt Oosterhuis.

De vereniging met 170 leden verwelkomt elk jaar tijdens de KEI-week zo’n dertig nieuwe leden. ‘We hebben een trouwe achterban. Veel christelijke eerstejaars kennen onze vereniging en weten vaak al of ze lid willen worden. Ik denk dat we dit jaar er iets minder krijgen, maar veel zal het niet schelen.’

Maar de KEI-week is meer dan leden werven, het is bijvoorbeeld ook een weerzien van ouderejaars na de vakantie. ‘De activiteiten zijn met veel minder mensen. Dat is wel heel jammer. Mensen moet zich van tevoren voor alles aanmelden.'

'We willen graag mensen ontvangen, dat is onze kracht. Het is zoeken naar wat mogelijk is, maar je wil het ook veilig houden. De veiligheid staat voorop, het moet verantwoord zijn.’

