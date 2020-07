Gemeente verkoopt grond voor bouw appartementen Eelde

'Locatie Doedens' in Eelde. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

In het centrum van Eelde moet de detailhandel teruggedrongen worden. Daarnaast moeten er meer appartementen in het centrum komen.

De vindt het college van burgemeester en wethouders in Tynaarlo, schrijft RTV Drenthe. Daarom verkoopt de gemeente een gedeelte van het perceel waar eerder garage Koops stond.

De in Amersfoort gevestigde BPD Ontwikkeling gaat woningen bouwen op dit terrein, nadat eerder de vorige projectontwikkelaar failliet ging. BDP Ontwikkeling gaat 34 appartementen en een parkeergarage bouwen.

Ingang parkeerkelder

Het afgelopen jaar heeft het voorontwerp van de plannen ter inzage gelegen. Daarop is een aantal zienswijzen ingediend, onder andere over de beeldkwaliteit en de ingang van de parkeerkelder.

'Het is nu aan de nieuwe ontwikkelaar om te kijken hoe zij recht kunnen doen aan de zienswijzen en aan de met de klankbordgroep opgestelde stedenbouwkundige kaders', legt Kraaijenbrink uit. 'Ik kijk daarnaar uit en heb er vertrouwen in dat we nu snel tot een goede invulling komen van deze locatie.'

Kritiek vanuit ondernemers

Toch is niet iedereen het eens met het aantal appartementen en het terugdringen van de detailhandel. Ondernemers zien juist liever een uitbreiding van het aantal winkels. Zo wordt er gesproken over een mogelijke Action die naar Eelde komt. Dit zorgt volgens een aantal ondernemers juist voor meer bezoekers in het centrum van het dorp.

Een petitie die opgezet is door ondernemer Bertus van den Hof van het Internationaal Klompenmuseum om het hele centrum te verbeteren en maximaal 24 appartementen in het centrum te plaatsen is inmiddels zo'n 700 keer getekend.

Financieel haalbaar?

Wethouder Kraaijenbrink is bereid om met deze initiatiefnemers om de tafel te gaan, maar wil beslist geen verwachtingen wekken. 'Ik vind het namelijk ongepast om het in zo'n gesprek over ideeën voor de locatie Koops en Doedens te hebben, terwijl daar al een ruimtelijke procedure voor loopt.'

