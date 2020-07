Begraafplaats Solwerd zoekt vrijwilligers: 'Groene vingers niet noodzakelijk'

Daarom luidt kerkbeheerder Dick Hendrikse de noodklok. 'De takken groeien in de graven en de tegels laten los. Een van de oudere graven is van zandsteen en door de werking van vocht gaat het dan scheuren.'

'Onbekende kerk'

'Het is de onbekende kerk van Appingedam', aldus de beheerder. 'De invalsweg komt er langs, maar mensen zien de kerk niet eens liggen. Het ziet er van een afstandje ook niet uit als een kerk, want er is geen toren.'

De huidige activiteitencommissie komt dus in en rond de kerk aan de Solwerderweg handen tekort. Dit kalenderjaar is de buitenkant van de kerk aan de beurt, inclusief de dodenakker.



Voor 2021 staat herstel van de aardbevingsschade op het programma in combinatie met het onderhoud aan het pleisterwerk. Ook wordt volgend jaar het houtwerk van het interieur volledig gerenoveerd.

Onkruid weghalen

De commissie is op zoek naar vrijwilligers voor de grote klusdag voor het kerkhof of het daaropvolgend halfjaarlijkse onderhoud.

Wat je moet kunnen als vrijwilliger? Hendrikse: 'Je hoeft niet handig te zijn of groene vingers te hebben. Als je één keer naar de instructie van Landschapsbeheer luistert en je kan eens in de zoveel tijd langskomen, dan ben je van harte welkom. Af en toe dingen bijverven en wat onkruid weghalen, meer vragen we niet van de mensen.'