Regionale mondkapjesexperimenten op komst, maar niet in Groningen

Dat zal dan zeer waarschijnlijk niet in Groningen gebeuren, omdat het virus zich in onze provincie in vergelijking met andere delen van het land nog nauwelijks laat zien. Er werden in Groningen door de GGD de afgelopen week twaalf nieuwe besmettingen vastgesteld.

Geen wetenschappelijk bewijs

Dat er geen landelijke verplichting tot het dragen van niet-medische mondkapjes is ingesteld, komt omdat het RIVM na weging van nieuwe inzichten en rapporten nog altijd geen wetenschappelijke onderbouwing kan vinden voor de werkzaamheid van die mondkapjes.

'Het bewijs ontbreekt domweg', aldus RIVM-baas Jaap van Dissel.

Lokale experimenten

Met de veiligheidsregio's wordt dus nog wel gesproken over manieren om lokaal maatregelen te nemen om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister Van Ark voor Medische Zorg en het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, op het provinciehuis in Utrecht.

In welke regio's dat zal gebeuren, kon voorzitter Bruls van de veiligheidsregio's nog niet zeggen. Het gaat daarbij niet alleen om het dragen van mondkapjes, maar ook over het beïnvloeden van gedrag op anderen manier, zoals publiekscampagnes en het benaderen van specifieke doelgroepen zoals studenten. In de loop van deze week worden daarover besluiten genomen.

Noodverordeningen

Omdat de coronamaatregelen worden genomen op basis van noodverordeningen, kunnen lokale overheden in beginsel zelf geen besluiten nemen over beperkingen.

Jaap Kuin

Namens de provincie Groningen was Jaap Kuin, burgemeester van de gemeente Pekela, vertegenwoordigd. Kuin nam de honneurs waar namens Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Hij had elders verplichtingen.

