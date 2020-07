Friedrich: ‘Mondkapjesplicht kán nog komen als het nodig is’

Woensdagavond werd bekend dat het kabinet geen landelijke verplichting wil voor het dragen van mondkapjes. Maar veiligheidsregio’s zoeken wel naar manieren om lokaal maatregelen te nemen om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Daar kan het mondkapje onderdeel van zijn.

Een plicht is op dit moment ook nog niet nodig, zegt Friedrich, omdat de verspreidingsgetallen van het virus nog niet zo hoog zijn. ‘Maar vanaf een bepaald moment in de verspreiding van het virus kan het een toegevoegde waarde hebben. Dat moment is nog niet gekomen, dus dan is het niet proportioneel om het masker te verplichten in de openbare ruimte.'

'Een zinvolle stap'

Friedrich wees eerder al op de signaalwaarde van een mondmasker: ze laten zien dat er iets aan de hand is. ‘En iedereen snapt ook wel dat als je een mondmasker draagt er wel een bepaald effect is, al is die lager dan bij medische mondkapjes.’

De veiligheidsregio’s overwegen een experiment met het lokaal verplichten van mondkapjes in gebieden waar het virus hard om zich heen slaat, zoals in Rotterdam, West-Brabant of Amsterdam. 'Een zinvolle stap', meent Friedrich.

We zitten pas in juli en er komt een lange winter aan, waar andere virussen ook terugkomen Alex Friedrich - arts-microbioloog van het UMCG en lid van het Outbreak Management Team

‘Je moet daar beginnen waar het virus toeneemt, daar moet je van leren. En dan kan er een moment komen, daar moeten we eerlijk over zijn, dat er wel een regionale of landelijke verplichting komt als onderdeel van een puzzel van maatregelen’.

Friedrich nog niet bezorgd

Friedrich is al langer pleitbezorger van een regionale aanpak om de verspreiding van het virus tegen te gaan. ‘Je moet weten wat de oorzaak is dat een virus zich in een regio verspreid en afhankelijk daarvan de juiste maatregelen nemen.’

Die maatregelen kunnen anders zijn in het noorden dan in het zuiden of westen van het land. ‘En ze kunnen tijdelijk zijn en worden dus weer opgeheven’, legt Friedrich uit. ‘Dat is hoe infectieziektebestrijding werkt en zo kun je een epidemie voor zijn en hoeft er zich geen nieuwe golf te ontwikkelen. Daarom is het zo belangrijk dat de GGD zijn werk kan doen.’

Afgelopen week werden er twaalf nieuwe besmettingen in Groningen aangetroffen, een deel daarvan kwam uit het buitenland. Het is voor Friedrich geen reden tot bezorgdheid, maar de toename komt sneller dan hij had verwacht.

'Maar één iemand nodig'

‘Het virus komt weer binnen en dat is wel logisch: mensen reizen meer, mensen komen terug uit het buitenland. Maar we zitten pas in juli en er komt een lange winter aan, waar andere virussen ook terugkomen. We moeten dus voorbereid zijn en de getallen zo laag mogelijk houden.’

Want weet Friedrich: Er is maar één iemand nodig die het virus bij zich draagt en zorgt voor een superspreading event, massale virusverspreiding via één besmet geval. ‘We hebben te maken met een pandemie, dus we moeten opletten en de vinger aan de pols houden.’

Lees ook:

- Regionale mondkapjesexperimenten op komst, maar niet in Groningen

- Rechtsgeleerde Brouwer: 'Tot de coronawet er is, mag je mondkapjes niet verplichten'

- Alles over de coronacrisis