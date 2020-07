Biomassa op herkansing; Oldambt laat omstreden installatie opnieuw testen

De biomassa-installatie in Winschoten gaat weer roken. Drie dagen om precies te zijn. Twee dagen om de installatie opnieuw in te stellen en eventuele aanpassingen te doen, op dag drie wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan dat moet uitwijzen of de installatie aan de normen voldoet.

Dat gaat gebeuren op 26, 27 en 28 augustus. Dat staat in een brief die in handen is van RTV Noord. Op 19 augustus worden buurtbewoners in het gemeentehuis bijgepraat over de nieuwe test.

Omstreden installatie

Het is het tweede onafhankelijke onderzoek naar de installatie. In oktober vorig jaar werd het eerste uitgevoerd. De uitkomst was toen dat de gemeten waardes ver boven de norm lagen. De installatie stootte bijvoorbeeld tien keer zoveel koolmonoxide uit als toegestaan.

Dat was reden voor Oldambt om de installaties in zowel Winschoten als Finsterwolde op slot te doen.

Biomassa-installatie

De biomassa-installatie in Winschoten staat middenin een woonwijk en moet, door het verbranden van houtsnippers, het naastgelegen zwembad verwarmen. In Finsterwolde staat exact dezelfde installatie, maar die staat een stuk verder van de huizen af.

Buurtbewoners in Winschoten klaagden maandenlang steen en been over de uitstoot van de installatie. Het ging vooral om gezondheidsklachten, een branderige geur en zwart roet op de woningen. De klachten bleken terecht. Uit een onafhankelijk onderzoek kwam dat de installatie meerdere normen overschrijdt.

Installatie weer aan

De afgelopen maanden stonden de installaties uit, maar eind augustus wordt alles weer aangesloten. Oldambt schrijft daarover: ‘We moeten de eigenaar een tweede kans geven om ervoor te zorgen dat de installaties wél weer aan de normen voldoen.’

De gemeente heeft nog voorgesteld om het onderzoek te laten doen terwijl de installatie uit blijft, maar dat bleek geen optie. Oldambt schrijft daarover in de brief aan omwonenden: ‘We begrijpen dat dit voor u vervelend kan zijn, omdat u mogelijk last heeft van de rook die uit de installatie komt. We hebben meerdere gesprekken met de eigenaar gevoerd over het aanpassen van de installatie zonder dat die aan staat, maar helaas is dat niet mogelijk.’

Hoe verder?

De uitkomst van de tweede test kan meerdere gevolgen hebben. Mocht uit deze test komen dat de installatie aan de normen voldoet, dan mag de installatie weer aan.

Dat is omdat de onderzoekers van het eerste onderzoek meekijken met de onderzoekers van het tweede onderzoek. Zijn zij het met elkaar eens en heeft de installatie zich gebeterd, dan voldoet de installatie aan de eisen.

Zijn de onderzoekers van beide testen het oneens met elkaar, dan komt er een derde, beslissende test.

Contract beëindigen?

Het andere scenario: komt uit de tweede test dat de normen opnieuw overschreden worden, dan heeft Oldambt grond waarop zij het contract met de eigenaar kan beëindigen, omdat afspraken niet nagekomen worden. Daarmee kan Oldambt uit onder het vijftien jaar durend contract dat is afgesloten en heeft het hoogstwaarschijnlijk geen financiële gevolgen.

Intussen zetten bijna alle partijen hun vraagtekens bij de installatie. Ook de gemeente Oldambt. Zij schrijft: ‘Met de kennis en inzichten die we op dit moment hebben, zouden we waarschijnlijk niet nog eens kiezen voor biomassa als duurzame energiebron op deze locatie.’



Lees ook:

- Nationale ombudsman tikt Oldambt op de vingers: ‘Gemeente is tekortgeschoten’

- Een half jaar geen rokende pijpen: ‘Wij hebben ons leven weer terug’

- Omstreden biomassa-installaties weer aan voor test: 'Liefst komende week'