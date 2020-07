Gelukt: Jelle Mars fietst naar Gibraltar en haalt 2500 euro op

'Ik heb direct genoeg gefietst voor dit jaar', zegt Mars vanuit Malaga, waar hij uitrust van zijn fietstocht. Ondanks dat hij ongetraind aan de tocht begon, viel het hem wel mee. 'Ik heb niet gelet op de snelheid, ik fietste voor mijn plezier en het goede doel maakt het allemaal mooi.'

De student is de 25 dagen zonder pijntjes doorgekomen. 'Je bent gewoon rustig aan het fietsen en daardoor weinig pijntjes. De conditie werd wel steeds beter. Die is nu op en top. Ook had ik geen last van zadelpijn, want je raakt eraan gewend. De eerste paar dagen was het wel wennen.'

Logeren

Mars fietste zo'n 140 kilometer per dag en logeerde bij mensen die hij online leerde kennen. 'Ik stuurde ze een berichtje met: 'Hoi, ik ben Jelle en ik fiets naar Afrika', dan vroeg ik of ik mocht blijven slapen en dat mocht dan meestal.'

Hij heeft een breed spectrum aan logeeradressen gehad. 'Soms in een oude boerderij, soms een luxe villa. Geweldig.' De meest bijzondere plek was een oude boerderij. 'Daar moest je de douche zelf opkrikken.'

Drie lekke banden

Was het fietsen in coronatijd niet heel vreemd? 'In Frankrijk heb ik er niets van gemerkt. In Spanje zijn mondkapjes wel verplicht, maar ik zat de hele dag op de fiets, dus daar had ik niet zoveel mee te maken.'

De fietstocht verliep voor Mars redelijk zonder hindernissen. 'Ik had maar drie lekke banden. Nu ben ik geen ervaren fietser, dus was het voor mij wel lastig om ze er weer op te krijgen, maar het is gelukt.'

Jelle Mars onderweg naar de finish (Foto: Eigen foto)

Om geld op te halen voor Special Child had Mars een t-shirt aan waar mensen een plekje op konden kopen. Het leverde in totaal 2500 euro op. 'Nu kunnen ze daar iets moois voor opzetten en kunnen ze kinderen met een beperking helpen met sporten.'

Mars heeft echt genoten van zijn reis, maar terug op de fiets ziet hij niet zitten. 'Vanaf Malaga ga ik niet op de fiets terug. Ik ga voorlopig niet meer fietsen. Het is mooi geweest met het fietsen.'

