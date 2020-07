Klooster Reizen groeit door met overname Reisbureau Jansma uit Roden

Klooster Reizen neemt per 1 augustus Reisbureau Jansma uit Roden over. Daarmee komt het aantal vestigingen van het Groningse reisbureau straks uit op zes.

Klooster Reizen heeft al vestigingen in Winschoten, Haren, Stadskanaal, Delfzijl en Hoogezand. Vorig jaar werd Internoord uit Stad al overgenomen.

Bij toeval

De overname van Jansma kwam min of meer bij toeval op het pad van directeur Gerda Klooster. Het familiebedrijf in Roden besloot na 31 jaar te stoppen en klopte bij haar aan.

'Ze willen graag dat hun klanten goed worden geholpen, dus we zijn met elkaar in gesprek gegaan. Met als resultaat dat hun bedrijf in Roden een vestiging van Klooster Reizen wordt.'

'Strategische keuze'

Dat Klooster in coronatijd een nieuwe overname doet, kan opmerkelijk genoemd worden. Zelf noemt ze het 'een strategische keuze'.

'Mijn optimistische mening is dat corona ook wel weer weggaat. Daar kun je op anticiperen. Er zullen absoluut weer meer mensen komen die op vakantie gaan en onze hulp nodig hebben.'

Mensen benaderen ons omdat ze er via internet zelf niet meer uit komen Gerda Kloosterman - Directeur Klooster Reizen

Hulp in coronatijd

Misschien, zo denkt Klooster, is die hulpvraag vanwege de verschillende coronamaatregelen in de wereld nu wel groter dan ooit.

'Mensen benaderen ons omdat ze er via internet zelf niet meer uit komen. Ze hebben vragen als: Wat zijn de regels? Kan ik er wel heen? Daar komt wat deskundigheid van onze kant goed van pas. Bovendien: als je via een reisorganisatie op vakantie gaat en het land wordt code oranje, regelen wij dat je terug kunt komen.'

Of alle werknemers van Reisbureau Jansma ook overgenomen worden, is nog niet bekend. 'Daar zijn we nog over in onderhandeling', aldus Klooster.



