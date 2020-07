Bekroonde bruidsfotograaf maakt van coronanood een deugd

Als bruidsfotograaf was de zomer altijd de drukste tijd voor Tuinder. Maar na 22 jaar houdt hij deze tak van sport voor gezien. Hij wil zich richten op een ander soort fotografie. Samen met zijn vriend begint hij in Bangkok een thema-hostel dat helemaal in het teken staat van de fotografie.

Een bruidsfoto gemaakt door fotograaf Kars Tuinder (Foto: Kars Tuinder)

Spullen wel verscheept

‘Voor iedereen kwam de coronacrisis natuurlijk heel onverwacht. Voor ons ook. Ik had alles verkocht, zoals ons huis in de stad. Alle spullen zijn netjes in een container naar Bangkok gegaan. En toen konden we zelf niet meer. Thailand heeft de grenzen op slot gegooid’, vertelt Tuinder. Hij woont nu tijdelijk in een containerwoning op het voormalige Suikerunieterrein.

Kars woont nu tijdelijk in een container (Foto: Kars Tuinder)

Leven uit een koffer

‘Ik had nog één koffer met kleren. Daar leef ik nu uit’, zegt Tuinder. Hij heeft goede hoop dat ze alsnog kunnen emigreren.

‘Thailand laat vanwege het coronavirus niemand toe. Wil je het land in, dan moet je een inwoner zijn of kinderen hebben daar. Er zijn strenge eisen waar we nu niet aan kunnen voldoen’, legt Tuinder uit. Hij verwacht dat het nog wel even duurt voordat ze kunnen beginnen met hun hostel.

En nu dan?

Kars zag geen brood meer in de bruiloftbranche. ‘Ik hoor van collegafotograferen dat daar amper tot geen werk meer in te vinden is. De crisis slaat ook hier hard toe. Een bruiloft op 1,5 meter is natuurlijk ook niks.’

Hij besloot te gaan solliciteren op ander werk. ‘Ik heb nu een baan gevonden bij de GGD. Ik ga daar telefoontjes plegen en de afspraken voor coronatests inplannen. Ook bel ik mensen op om te vertellen dat ze geen corona hebben. Dat is natuurlijk leuk om dan alleen maar positief nieuws te brengen’, vertelt Tuinder. Vrijdag begint hij met zijn nieuwe baan.

Fotograaf Kars Tuinder (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord (archief))

‘Ik ben iemand die niet stil kan zitten. Vanwege de coronacrisis moet ik mij aanpassen. Velen hebben daar last van. Het is een aparte tijd en een hele belevenis zo. Maar ik heb geleerd dat je blij kan zijn met een containerwoning en één koffer met kleren.’

Tuinder hoopt eind 2020 te kunnen beginnen met zijn fotohostel.

