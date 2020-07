Brandbrief Woltersum schudt burgemeester en NCG wakker

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen laat uitzoeken wat er mis is gegaan rond gemaakte afspraken over de versterking van een viertal woningen aan de Kollerijweg in Woltersum.

Aanleiding is de open brief die de eigenaren van de woningen gisteren hebben gepubliceerd. Daarin vertellen ze dat hun huizen al jaren in de stutten staan vanwege de schade die veroorzaakt is door de aardbevingen in het gebied. Vorig jaar kregen ze de toezegging dat hun zaak met voorrang zou worden behandeld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Maar ze wachten nog steeds op een versterkingsadvies.

'Actie ondernomen'

De Woltersumers wijten de gang van zaken aan ambtelijke onwil en meningsverschillen. Niet alleen tussen de NCG en de gemeente, maar ook tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente. Dat is de reden waarom de bewoners, die ten einde raad zijn, Schuiling persoonlijk ter verantwoording roepen.

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Schuiling 'direct actie heeft ondernomen' door contact op te nemen met de NCG. Ook laat hij uitzoeken wat er binnen zijn eigen organisatie is misgegaan. Schuiling wil op korte termijn zelf met de Woltersumers om tafel en hen persoonlijk bezoeken.

'Ontzettend vervelend'

De NCG reageert via een woordvoerder als volgt: 'NCG vindt de positie waar deze bewoners in zitten ontzettend vervelend. Wij nemen vandaag contact met hen op. We kunnen geen informatie aan de media geven over individuele gevallen en zullen dat dan ook nu niet doen. Maar we zitten er bovenop'.

