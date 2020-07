Twee cafés blijven dicht op Eenrumer kermis: 'Jammer, dit hoort er wel bij'

Twee cafés in Eenrum hebben besloten om tijdens de geplande kermis dicht te gaan, hoewel een biertje op het terras traditiegetrouw bij het evenement hoort.

Ondanks de coronacrisis gaat de kermis aangepast door. Café Het Bulthuis ziet het echter niet zitten om dan ook de deuren te openen.

‘We hebben overleg gehad met de politie en gemeente. De regels die ons opgelegd worden door de overheid zijn niet te hanteren. Wij moeten erop letten dat mensen niet de fout ingaan. En als ze dat doen, krijgen wij een fikse boete’, laat Ineke Bouwmeester van Café Zaal Het Bulthuis weten. Volgens haar is dat niet te doen en zal er dan ook geen terras zijn.

Niet dansen, wel eten

Bezoekers van de kermis konden zich voorheen ook altijd vermaken in de bovenzaal van het café. ‘Dat kon dit jaar sowieso niet. Want er mag niet gedanst worden en er mag geen muziek zijn. Iedereen moet verplicht zitten’, zegt Bouwmeester.

‘Heel jammer dat we dit jaar niet open gaan. Maar het risico is te groot.' Wel is de maaltijdservice beschikbaar die het café sinds de coronacrisis heeft.

Café Eendrum blijft ook dicht

Nadat Café Zaal Bulthuis besloot om de deuren gesloten te houden, komt ook café Eendrum tot de conclusie niet op een verantwoorde wijze open te kunnen. ‘Het is een heel spannend verhaal om alles in goede banen te leiden. Wij hebben ons te houden aan de regels. Maar het is heel moeilijk om die te handhaven’, zegt eigenaar Marten van Esch.

Ik heb een te kleine zaak waardoor ik geen mensen binnen kan ontvangen. Buiten moeten bezoekers verplicht zitten. En dat zijn ze hier niet gewend tijdens de kermis. Het liefst staan wij hier op straat gezellig met ons allen Marten van Esch - café Eendrum

‘Ik heb een te kleine zaak waardoor ik geen mensen binnen kan ontvangen. Buiten moeten bezoekers verplicht zitten. En dat zijn ze hier niet gewend tijdens de kermis. Het liefst staan wij hier op straat gezellig met ons allen’, legt Van Esch uit. ‘Na de Hemelvaartsmarkt is dit het tweede grote evenement waar we de inkomsten van moeten missen. Dat is heel jammer.’

Wel zal het cafetariagedeelte van Eendrum open zijn.

Kermiscommissie teleurgesteld

‘Dit was voor ons ook een verrassing. Zonde. We hebben van tevoren goed overleg gehad. Want door de terrassen kunnen de bezoekers ook goed verspreid worden’, zegt Thomas Benes, lid van de kermiscommissie van de vereniging voor volksvermaken Eenrum. ‘Helaas heeft Het Bulthuis zelf besloten om niet open te gaan. Eendrum ziet het nu niet zitten natuurlijk, omdat zij dan met de enorme toestroom zitten.'

We hebben zelf nog wel een klein terrasje. Daarmee en met de overige cafés moeten we het dus doen Thomas Benes - kermiscommissie en vereniging voor volksvermaken Eenrum

‘We hebben zelf nog wel een klein terrasje. Daarmee en met de overige cafés moeten we het dus doen. Jammer. Maar het blijft natuurlijk een mooi evenement’, zegt Benes.

Andere horeca wel open

Grand Café de Pool heeft wel besloten om het terras open te houden tijdens de kermis. ‘Wij hebben een streng beleid. Iedereen op het terras moet gewoon zitten blijven. We hebben een beveiliger die daarop let’, vertelt Anne Kolkman. Het cafégedeelte binnen gaat niet open.

Abraham’s Mosterdmakerij denkt nog na over de manier waarop ze het terras open houdt.

De Eenrumer kermis vindt plaats van vrijdag tot en met zondag 16 augustus in het centrum van het dorp.

