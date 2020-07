'Bewoner ontplofte flat wist niet dat er explosief materiaal lag'

De 27-jarige bewoner van de flat aan de Wibenaheerd in Beijum, waar op 1 mei een ontploffing plaatsvond, wist niks van het explosieve materiaal dat er in zijn woning lag.

Dat zei zijn advocaat Floris Koopman donderdag tijdens de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen.

In de flatwoning vond de politie onder meer 400 gram van het explosieve TATP, dat onder meer wordt gebruikt bij terroristische aanslagen en 900 gram ammoniumnitraat, een middel dat wordt gebruikt bij het maken van explosieven. William M. wordt verdacht van het laten ontploffen van zijn woning, het bezit van de explosieve stoffen en het voorbereiden van een plofkraak.

Pizza eten

'Mijn cliënt zat nietsvermoedend pizza te eten met zijn vriendin toen de ontploffing plaatsvond', zei Koopman. Later vond de politie in de ontplofte woning inderdaad een pizzadoos en stukken pizza in de zithoek, blijkt uit een proces-verbaal. Na de ontploffing werden het appartement en drie omliggende appartementen onbewoonbaar verklaard.

Volgens Koopman is de verhitting van de oven mogelijk de oorzaak geweest van het ontploffen van het explosieve materiaal dat in de flat lag. Maar daar loopt nog onderzoek naar bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het politieonderzoek is volgens de officier van justitie ook nog niet afgerond. Begin oktober verwacht ze dat het dossier in de zaak klaar is.

Mijn cliënt wist dat niet, anders was hij er nooit gaan slapen. Hij is niet suïcidaal Advocaat William M.

Onder het bed

Een deel van de explosieve stoffen zijn gevonden onder het bed van William M. Koopman: 'Mijn cliënt wist dat niet, anders was hij er nooit gaan slapen. Hij is niet suïcidaal.' Bij de ontploffing raakten hij en zijn vriendin gewond. Ze werden de volgende dag opgepakt. De vrouw is sinds 20 mei vrij. Ze is nog wel verdachte.

Bij de politie heeft M. zich beroepen op zijn zwijgrecht. De zitting volgde hij, net als zijn advocaat op afstand, via een telefoonverbinding. Koopman wees tijdens de zitting in de richting van de derde verdachte, Killian B., een vriend die geregeld bij M. thuis kwam. In het huis lag een jerrycan aceton met B.'s naam erop. Ook had hij een druppel van de flat en een sleutel van het appartement. Het is ook opvallend dat hij gelijk na de ontploffing binnenkwam, aldus Koopman.

'Knalfeest'

Intussen zat de 27-jarige B. hoofdschuddend in de rechtszaal naar het betoog te luisteren. Hij wordt alleen verdacht van het voorbereiden van een plofkraak en ontkent dat. In de verklaringen die hij bij de politie heeft afgelegd, wijst hij juist M. als schuldige aan. Behalve de explosieve stoffen en de ingrediënten ervoor die in de flat lagen, is daar ook een recept gevonden om TATP te maken. In de auto van M. lagen bovendien vier jerrycans met waterstofperoxide; één van de ingrediënten.

De rechtbank besliste dat beide mannen vast moeten blijven zitten tot de volgende zitting. Die is op 27 oktober in Groningen. De verdenkingen tegen de twee zijn te ernstig om ze vrij te laten, oordelen de drie rechters. Daarbij betrekken ze ook een laptop die in de ontplofte flat is gevonden. Daarop vond de politie een geheime map met de naam 'knalfeest' waarin foto's en filmpjes waarop te zien is hoe je een plofkraak pleegt.

'Pizzaschuiven'

Op de laptop is ook gezocht naar 'pizzaschuiven': metalen voorwerpen waarmee explosieven in een geldautomaat gedrukt kunnen worden. Daarvan zijn er twee in de woning gevonden. Een getuige heeft verklaard dat hij die in opdracht van de bewoner in elkaar heeft gelast.

Omdat op de laptop ook salarisspecificaties zijn gevonden van Killian B., lijkt het apparaat van hem te zijn. B. stelt dat M. hem erin wil luizen.

