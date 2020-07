Toegangsstop voor horeca binnen diepenring in weekend

Dat heeft voorzitter Koen Schuiling van de VRG donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Toegangsstop

Zowel vrijdag- als zaterdagnacht mag de horeca binnen de diepenring na 1:30 uur 's nachts niemand meer binnen laten. Mensen die op dat tijdstip binnen zijn mogen tot sluitingstijd blijven.

De terrassen binnen de diepenring moeten om 1:30 sluiten en uiterlijk om 2:00 uur leeg zijn. Ook eetgelegenheden en nachtwinkels binnen de diepenring moeten om 1:30 uur de deuren sluiten.

Ook mag er na 1:30 uur geen lachgas meer verkocht worden binnen de diepenring.

Tijdelijk gesloten

'Horecagelegenheden die zich hier niet aan houden, zullen tijdelijk worden gesloten', dreigde Schuiling. 'De bekendmaking van deze regels is meteen de waarschuwing. Als we de overtreding constateren, gaan we meteen tot handelen over.'

Voor onbepaalde tijd

De maatregelen gaan in op vrijdag 31 juli en duren voor onbepaalde tijd. 'Daarna gaan we het besluit wekelijks evalueren', aldus Schuiling.

Schuiling liet weten dat dit 'preventieve maatregelen' zijn. 'We begrijpen dat dit een behoorlijke impact zal hebben, maar we willen voorkomen dat we de horeca straks moeten sluiten. We willen geen Antwerpse toestanden.'

