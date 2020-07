Campingeigenaren willen historische trekvaartroutes laten herleven

Initiatiefnemers van de nieuwe vaar-, wandel- en fietsroute zijn de eigenaren van Camp Zuiderhorn in Warffum en Camping Maarlandhoeve in Uithuizen. 'Maar we hebben dit niet voor onszelf gedaan, maar met een algemeen doel', zegt Ineke Bakker van Camp Zuiderhorn.

Superlangzaam en stil

Voor het Hogeland was de trekvaart eeuwenlang erg belangrijk. Per trekschuit of snik konden reizigers over het water reizen tussen bijvoorbeeld de stad en Uithuizen. 'Het waren destijds een soort snelwegen. Met onze Trekvaartroute Boterdiep hopen we dat dit een beetje gaat herleven', vertelt Bakker.

Mensen mogen hun eigen bootjes of kano's meenemen, maar kunnen ze ook huren Ineke Bakker - Camp Zuiderhorn.

'Mensen mogen hun eigen bootjes of kano's meenemen, maar kunnen ze ook huren. Als je over die oude waterwegen kanoot, vóél je weer dat het reizen vroeger natuurlijk super langzaam ging. En je ervaart de stilte van het gebied.'

Behalve varen kunnen mensen de route ook wandelen of fietsen.

Via een app die vanaf 1 augustus te downloaden is via Storytrails, worden bovendien historische verhalen en interessante weetjes over het gebied verteld. 'Daarmee maak je onderweg van alles mee. Het moet echt een belevingsroute zijn', stelt Bakker.

35 kilometer

Het traject langs de dorpen op het Hogeland omvat in totaal 35 kilometer. 'Maar je hoeft het niet in één dag te doen, je kan het ook in gedeeltes doen. Er zijn overnachtingsadressen onderweg. Verschillende ondernemers zijn inmiddels bij ons initiatief aangehaakt', zegt Bakker.

Het project heeft subsidie gekregen van de provincie Groningen.