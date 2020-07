Horeca Groningen: ‘Half twee is te vroeg’

Drukte in een café in de Peperstraat, ondanks de coronamaatregelen. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Horeca Groningen is teleurgesteld over de toegangsstop die de Veiligheidsregio Groningen heeft afgekondigd voor de vrijdag en de zaterdagnacht in de stad. ‘Wij vinden het te vroeg,’ zegt voorzitter Irene van der Velde.

Voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio maakte donderdagmiddag bekend dat op vrijdag- en zaterdagnacht de cafés om half twee dicht moeten. Wie dan nog binnen is mag blijven tot het sluitingsuur. De terrassen en de overige horeca moeten vanaf half twee helemaal dicht.

'Vroeger op stap'

‘Voor de nachthoreca, die rond dat tijdstip net op gang komt is dat een zware klap, en het water staat ons al zo aan de lippen,’ zegt van der Velde, ‘dus wij zijn hier erg teleurgesteld over. Ik snap dat de veiligheidsregio beslissingen moet nemen, want dat gebeurt landelijk ook, maar ik zie de gevolgen van deze maatregel met angst tegemoet. We hopen nu maar dat mensen wat vroeger op stap gaan, zodat de horeca het overleeft.’

De burgemeester wil kennelijk een duidelijk signaal afgeven, maar het is veel te rigoureus Irene van der Velde - Horeca Groningen

Ook het feit dat de gemeente gelegenheden meteen sluit als ze zich niet aan de regels houden, schiet bij Van der Velde in het verkeerde keelgat.

‘De burgemeester wil kennelijk een duidelijk signaal afgeven, maar het is veel te rigoureus. Hij deelt meteen een rode kaart uit. We blijven natuurlijk wel in overleg met de gemeente. We willen het beleid snel evalueren. Als het volgende week meevalt en bezoekers zich goed gedragen, hopen we dat dat we het tijdstip een beetje kunnen opschuiven.’

Steun nodig

Ook bij nachtburgemeester Merijn Poolman kwam de maatregelen ‘wel even binnen.

Ik denk dat nu wel duidelijk is dat de horeca in navolging van de sierteelt, de aardappelteelt en de nertsenfokkers steun moet krijgen Merijn Poolman - nachtburgemeester

‘Ik had ze eerder vanmiddag al van burgemeester Schuiling gehoord. Ik denk dat nu wel duidelijk is dat de horeca in navolging van de sierteelt, de aardappelteelt en de nertsenfokkers steun moet krijgen. Daarin vond ik Schuiling aan mijn zijde. Hij zal zich daar in Den Haag sterk voor maken en ik hoop vele burgemeesters met hem.’

Niet gewend aan sluitingstijden

Poolman heeft begrip voor de maatregelen, omdat ook hij vaststelt dat het de afgelopen uitgaansweekenden erg druk was in het centrum.

‘Ik ben wel benieuwd hoe het publiek gaat reageren, want wij zijn hier niet gewend aan sluitingstijden. Ik durf niet te voorspellen wat er gaat gebeuren, en of mensen ook de randen van de diepenring gaan opzoeken als de niet meer uit kunnen gaan in het centrum.’

