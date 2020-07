GGD Groningen schaalt op om bron- en contactonderzoek vol te houden

Volgens GGD-directeur Jos Rietveld zijn de nieuwe mensen nodig om ook in het najaar het bron- en contactonderzoek vol te kunnen houden. Daarmee speurt de GGD naar mogelijk nieuwe besmette gevallen die ontstaan door contact met een bevestigde besmetting.

Momenteel is het volgens Rietveld nog goed vol te houden, dagelijks doet de GGD bron- en contactonderzoek bij zo’n twee tot drie gevallen. ‘Wij kunnen het goed aan. De bezetting is op peil en de toestroom is zodoende dat we het met onze eigen mensen goed aankunnen.’

Maar Rietveld wil opschalen en uiteindelijk 40 nieuwe gevallen aankunnen. ‘De verwachting is dat het de komende tijd nog wel drukker gaat worden. Zeker richting het najaar, als virussen sowieso weer actiever worden.’

Als dat lukt behoudt Groningen zijn toch wel bijzondere positie. De GGD zit hier nog altijd in de eerste fase van infectieziektebestrijding, wat in veel andere gebieden al maanden niet meer lukt.

‘We traceren en isoleren elk nieuwe geval. Dat heeft zich effectief bewezen want we hebben in Groningen nog steeds weinig besmettingen. Dus die strategie willen we proberen vast te houden.’

De GGD werkt samen met uitzendbureau Randstad om het nieuwe personeel te vinden. Een ingewikkelde klus, omdat de nieuwe krachten flexibel moeten zijn. ‘Op dit moment hebben we nog niet voldoende werk om die mensen in te werken. Dat moet dus stapsgewijs de komende maanden.’

