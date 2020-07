Zuidertoren op Schier opgeknapt en voor het eerst open voor publiek

Er zijn twee torens op het eiland: een rode en een witte toren. De Zuidertoren is de witte toren. Deze werd twee jaar geleden door Stichting Behoud Zuidertoren aangekocht en helemaal opgeknapt. Nu kunnen mensen de toren van binnen bekijken, meldt Omrop Fryslân.

Verheugd

'We zijn verheugd dat de toren eindelijk open kan', zegt voorzitter Etty van der Veer van Stichting Behoud Zuidertoren.

'Ik hoop dat het aantal bezoekers weer toeneemt. We zijn nog maar een maandje open en we hebben een beperkt museumpje in de toren gemaakt. Het toerisme moet nog wat aantrekken, maar we zijn blij dat we weer open kunnen. Het museum is nog beperkt, maar we kunnen nog meer leuke dingen doen op het terrein."

Bijzonder

Dat er mensen in de toren kunnen, is eigenlijk wel bijzonder.

Voordat we het kochten was ik er zelf ook nooit in geweest. Zoals zoveel eilanders Etty van der Veer - Stichting Behoud Zuidertoren

'De toren is eigenlijk nooit voor publiek toegankelijk geweest. Eerst was het een lichttoren en later een watertoren. Voordat we het kochten was ik er zelf ook nooit in geweest. Zoals zoveel eilanders. Het doel was om de groen uitgeslagen toren weer mooi wit te maken', vertelt Van der Veer.

'De begane grond en de eerste verdieping zijn nu toegankelijk gemaakt. In maquettes hebben we uitgelegd wat de historie van de toren is. Op de derde verdieping zit nog een waterbak, het is nog de vraag of die blijft of niet.'



Lees ook:

- De Zuidertoren van Schier krijgt eindelijk zijn opknapbeurt

- Watertorens: iconen van Stad en Ommeland