Kopzorgen bij ondernemers binnen diepenring: ‘Deze klap is heel hard’

De avond begint met drankjes in het café, gaat langs de nachtwinkel en eindigt met een broodje shoarma met (veel te veel) knoflooksaus.

Tijdens het rondje spreken we met barman Mikhael Soema van Proeflokaal Hooghoudt, Fatih van Day & Night Shop de Poele en Mikail Bolat van Hasret. Alle drie hebben te maken met de gevolgen van de nieuwe maatregelen.

Nieuwe maatregelen

Het is de laatste tijd meerdere keren te druk geweest in de binnenstad op vrijdagnacht en zaterdagnacht. Voorzitter van de veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling kondigde daarom nieuwe maatregelen aan om het coronavirus te bestrijden.

Horecazaken binnen de diepenring van Groningen mogen de komende tijd op vrijdag- en zaterdagnacht na 01:30 niemand meer binnenlaten. Mensen die al binnen zijn, mogen tot sluitingstijd blijven. De terrassen moeten uiterlijk om 02:00 leeg zijn. Eetgelegenheden en nachtwinkels binnen de diepenring moeten om 01:30 de deuren sluiten.

Omzet mislopen

De avond wordt afgetrapt met een biertje. Soema staat achter de bar, buiten zitten wat gasten en binnen is het leeg. Hij schenkt een biertje in en begint te vertellen over de nieuwe maatregelen die Schuiling eerder die dag heeft afgekondigd.

‘Het zijn best wel pittige maatregelen. We hebben gelukkig een stamkroeg met vaste gasten die vroeg komen, dus die blijven wel. Maar je hebt ook een groep die na 01.30 uur binnenkomt. Ik sta hier wel eens tot 07.00 in de ochtend, dat loop je nu mis. Ik denk dat wij wel een derde tot een vierde van de omzet mislopen.’

Soema begrijpt de maatregelen niet zo goed. ‘Er wordt steeds gezegd dat je beter buiten kunt zijn dan binnen met dit virus. Volgens mij kun je het dan beter andersom doen. Laat mensen buiten op het terras zitten, in plaats van binnen. Nee, dat binnenhalen van de terrassen snap ik niet.’

‘Geen horeca, geen centjes’

De biertjes zijn op, de stapavond wordt vervolgd met een bezoek aan de nachtwinkel. Fatih is de directeur en vertelt over de afgelopen periode: ‘Wij mochten open blijven, want wij vallen onder detailhandel. Maar wij zijn afhankelijk van de horeca. Als de kroegen en clubs dicht zijn, komen hier geen centjes binnen.’

De afgelopen maanden waren zwaar, vertelt hij. ‘De huur moet betaald worden, net zoals het personeel. We hebben zware tijden gehad en het net op het nippertje gered en nu hebben we deze nieuwe maatregelen. Het wordt een hele grote klap.’

Uitgaanspubliek in de Groninger binnenstad (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Supermarkt eerder sluiten

Fatih hoopt dat Schuiling de supermarkten eerder gaat sluiten, zodat hij zijn hoofd boven water kan houden. ‘Wij verdienen pas geld zodra de supermarkten gesloten zijn. Maar die mogen gewoon open blijven, terwijl wij in minder tijd onze omzet moeten halen. Als je ons wilt redden, moet je de supermarkten eerder sluiten. Dan kan ik mijn personeel blijven betalen.’

Dat Fatih zijn zaak nog bestaat, heeft hij vooral te danken aan Vindicat. Fatih: ‘Ze zijn vaak heel slecht in het nieuws, maar door hun ben ik er nog. Zij zeiden direct: wij gaan jou door die coronaperiode heen slepen, dus zij bleven bestellen. Daar ben ik echt blij mee.’

Meer overheidssteun?

Ondertussen lopen de stappers de kroegen uit. Maar voordat de fiets wordt gepakt, is het tijd voor een broodje shoarma of een pizza.

Voor op straat bij Hasret staat mede-eigenaar Mikail Bolat. Hij over de maatregelen: ‘Dit is geen goed nieuws, hierdoor ziet de toekomst er wazig uit. Normaal zijn wij open tot 07.00 uur ‘s ochtends, dus wij verliezen meer dan vijf uur van onze omzet. Die klap is heel hard.’

Bolat hoopt dat Den Haag meer steun biedt aan de horeca. ‘Onze omzet is bijna zeventig procent lager geworden. Met de huidige steunpakketten is het bijna niet te redden. Het uitgaansleven moet blijven, maar daarvoor is meer geld nodig van de overheid. Wij hopen echt dat de toekomst er weer goed uit gaat zien.’

