Toename faillissementen in coronatijd in Groningen

Het aantal faillissementen in onze provincie is in de eerste drie maanden van de coronacrisis meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

In onze provincie werden in de maanden maart tot en met mei 38 faillissementen uitgesproken, tegenover 17 in dezelfde periode vorig jaar.

In deze maanden in 2018 ging het om 29 faillissementen, en in 2017 en 2016 beiden om 30.

Uitschieters

In absolute aantallen speelt Groningen een kleine rol. In Nederland werden in deze periode in totaal 1022 faillissementen uitgesproken, 4 procent meer dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Die stijging was er ook al in de drie maanden ervoor. Maar er zijn uitschieters naar beide kanten. Zo nam in de provincie Utrecht het aantal bedrijven dat de deuren moest sluiten juist af, vergeleken met vorig jaar.

