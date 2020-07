Extra boten ingezet naar Schiermonnikoog: 'Ik heb het nog nooit zo druk gezien'

‘De boot is al weg? 1 april zeker’, zegt een mevrouw die in Lauwersoog met haar fiets in de lange rij staat. De half tien boot is vol en is dus net uitgevaren.

Vanwege het mooie weer had de reder al verwacht dat het druk zou worden. ‘We zorgen dat iedereen overkomt en we zetten extra boten in’, vertelt directeur Ger van Langen. Volgens hem doet het personeel zijn ‘stinkende best’ om iedereen veilig en volgens de regels over te brengen.

Vroeg op pad

Een aantal passagiers uit Rotterdam is zelfs om twee uur in de nacht vertrokken richting Lauwersoog, om er zeker van te zijn dat ze op tijd zijn voor de boot van half zeven. ‘Dat raadde de fietsenverhuurder op Schiermonnikoog aan, anders zouden er misschien geen fietsen meer zijn.’

Niet bang

‘Ik denk dat het wel kan’, laat een vrouw weten die met haar gezin nog op de eerste half tien boot weet te stappen. ‘Het is alleen op de boot druk maar daarvoor hebben we mondkapjes mee. Eenmaal op het eiland verspreidt de drukte zich weer. Ik ben niet bang.’

Een rij fietsers wacht voor de boot (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Ook staat er een file op de N361 richting de boot.

Uniek

‘Ongelofelijk’, zegt iemand die van de kant mensen staat uit te zwaaien. 'Ik heb het nog nooit zo druk gezien.'