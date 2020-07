Winschoter ondernemers plaatsen openbaar toilet tegen wildpoepen en -plassen

‘Het was letterlijk en figuurlijk een schijtzooi en er waren allemaal zeikers.' Dat zegt ondernemer Arjan Kenter uit Winschoten. ‘Er werd wildgeplast en wildgepoept. Samen met buurman Chris Lich heb ik besloten dat we daar iets aan moesten doen.’

En dat werd een openbaar toilet, recht tegenover café ‘t Pleintje. Niet zomaar een dixie, maar een ‘tijdelijk chique toilet’, zoals Kenter het omschrijft. ‘Je kan er gewoon zitten en het wordt na elk bezoek grondig ontsmet.’

Plas in hoekjes en steegjes

Sinds de mensen weer wat vrijer bewegen wordt het steeds erger in de winkelstraten van Winschoten. Door de coronamaatregelen kan men niet zomaar een restaurant of café binnenlopen om even de behoefte te doen, al was het maar omdat toiletbezoekers ook meegeteld worden als normale bezoekers. En dus deden sommige mensen hun kleine - en soms ook grote - boodschap in allerlei hoekjes, portieken en steegjes.

Minstens vier weken

Kenter benadrukt dat dit geen typisch Winschotens fenomeen is. ‘Dit is een bekend probleem en het gebeurt overal, van Utrecht tot Limburg. Neemt niet weg dat er hoognodig iets aan gedaan moest worden.’

Het openbaar toilet aan de Venne is vanaf vandaag in gebruik. Het blijft sowieso vier weken staan en dan wordt gekeken of er behoefte is aan verlenging.