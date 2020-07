Sergio Padt vertrekt niet naar FC Emmen

Als donderslag bij heldere hemel kwam afgelopen dinsdag het bericht naar buiten dat FC Emmen serieus geïnteresseerd zou zijn in Padt. Die interesse was er ook zeker en de eerste berichten waren ook dat Padt serieus open zou staan voor een vertrek naar Emmen.

Toch heeft de doelman donderdag laten weten af te zien van een transfer naar De Oude Meerdijk, zo bevestigen bronnen binnen FC Groningen.

Geen officieel bod

FC Emmen kon Padt overnemen vanwege een vaste gelimiteerde transfersom in zijn contract. Voor iets minder dan een miljoen euro kan de doelman worden overgenomen door een andere club. Dat bedrag had na onderhandelingen misschien nog wel wat omlaag gekund. Toch is het vanuit Emmen altijd bij informeren gebleven en hebben de Drenten geen officieel bod bij FC Groningen neergelegd.

Meerdere gesprekken

De interesse in Padt was al langer gaande. FC Emmen-trainer Dick Lukkien sprak meerdere malen met Padt, waardoor de sluitpost geïnteresseerd raakte in het verhaal van de Drentse club. Daarop nam Ronald Lubbers, de voorzitter van FC Emmen, weer contact op met zijn collega in Groningen, waardoor het balletje begon te rollen en de interesse van FC Emmen officieel werd.

Op goede voet met Lukkien

Dat Padt wel oren had naar een vertrek naar Emmen had meerdere redenen. Zijn contract in Groningen loopt aan het eind van dit seizoen af, waardoor hij nog geen zekerheid heeft voor de komende jaren. Die zekerheid kon Emmen hem wellicht wel geven.

Tevens is het geen geheim dat Padt op zeer goede voet leeft met de trainer van Emmen. De twee werkten nog samen toen Lukkien assistent-trainer was in Groningen.

Zevende jaar FC

Door de afzegging van Padt is een overgang naar Emmen dus van de baan en lijkt het erop dat de keeper voor het zevende jaar op rij onder de lat staat bij FC Groningen.



