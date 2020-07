Cardioloog start praktijk in Bedum, met name voor vrouwen

Ze wil zich vooral focussen op vrouwen: 'Hart- en vaatziekten worden bij dames vaak niet opgemerkt, waardoor ze dodelijker kunnen zijn dan bij mannen.'

Andere klachten

Ludwig werkt op dit moment als parttime cardioloog bij het Medisch Centrum in Leeuwarden (MCL). Daar ontdekte ze dat het vrouwenhart haar interesse voedt: 'Ik merkte dat mijn collega's intern naar mij doorverwijzen. Dat is mijn specialisatie geworden. In het Noorden zijn weinig mensen die zich specifiek op het vrouwenhart richten.'

Vrouwen hebben andere klachten die bijvoorbeeld soms ten onrechte worden verweten aan de overgang Marieke Ludwig - Cardioloog

Er is de laatste tijd steeds vaker aandacht voor vrouwen met hartproblemen. De klachten uitten zich anders dan bij mannen, vertelt Ludwig: 'Mannen merken dat ze pijn hebben op de borst en willen daar een oplossing voor. Vrouwen hebben andere klachten die bijvoorbeeld soms ten onrechte worden verweten aan de overgang.' Ze ging daarom in de leer bij andere vrouwelijke cardiologen in het midden van het land om zich verder te specialiseren.

Het pand van de cardioloog aan huis (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Daarnaast kwam ze erachter dat het ziekenhuiswerk steeds minder goed bij haar past: 'Ik zag eens iemand op de eerste hulp waarvan ik dacht: daar moet ik iets mee. Maar ik had pas over drie weken weer spreekuur. Daarom heb ik op een andere dag even tussendoor een afspraak gemaakt. Dat is het type zorg waar baat bij is merk ik.'

Via de huisarts

Ludwig wilde de praktijk oorspronkelijk starten in de nieuw te bouwen Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Bedum. Doordat die plannen op zich laten wachten, start ze nu bij huis. Patiënten moeten via de huisarts worden doorverwezen. Ze kunnen er terecht voor een hartfilmpje, echo, fietstest en holteronderzoek.

Iedereen mag komen, ook mannen die klachten hebben Marieke Ludwig - cardioloog

Waarom kiest Ludwig voor Bedum, en niet in een stad als Groningen? 'We wonen op een locatie dat zich daar uitstekend voor leent. Het heeft vroeger dienst gedaan als café, hotel en slagerij. Je kunt veel met dat pand. We hadden bevingsschade en toen we dat wilden repareren, kwam het idee om hier een bedrijfspand van te maken. Dat is nu bijna klaar.'

Alleen vrouwen?

Ludwig hoopt op 23 september de eerste patiënten te kunnen ontvangen. Ze wil een alternatief zijn voor het ziekenhuis. Maar zijn alleen vrouwen welkom? Ludwig: 'Nee, iedereen mag komen, ook mannen die klachten hebben. Voor een deel van de mensen in Noord-Groningen is Bedum dichterbij dan het Martini, UMCG of Scheemda.'

Marieke Ludwig (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Ludwig laat zich niet tegenhouden door het coronavirus. Het is naar eigen zeggen een kleinschalige kliniek waar patiënten en medewerkers goed afstand kunnen houden: 'Ik heb maar één patiënt per uur, dus er zijn nooit meer dan twee patiënten in de praktijk. De één in de behandelkamer, de andere in de spreekkamer.'

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus houdt ze een officiële opening op 2 oktober.