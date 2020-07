Eigenaar gooit café alweer dicht: ‘Er wordt met twee maten gemeten’

Een volle kroeg in Stad leidt tot ergernis in Stadskanaal (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Café De Twee in Stadskanaal is na de coronasluiting nog maar een paar weken open, maar nog voor het verstrijken van de eerste maand gooit eigenaar Martin Haandrikman de tent alweer dicht. De kroeg open houden en voldoen aan alle richtlijnen, is volgens hem niet te doen.

Martin Haandrikman is samen met zijn broer Johnny eigenaar van het feestcafé in Stadskanaal. Al zeventien jaar runnen ze de zaak aan de Hoofdstraat. Maar nu ziet Haandrikman geen andere keus dan de tent tijdelijk te sluiten.

Op de Facebookpagina van het café schrijft hij de deuren te sluiten omdat hij geen boetes wil en zeker niet verantwoordelijk wil zijn voor een eventuele uitbraak van het virus.

Honderd man moeten weigeren

Sinds de horeca op 1 juli weer open mag, zag Haandrikman het aantal bezoekers snel toenemen. ‘In het eerste weekend hadden we dertig man in de zaak’, vertelt hij. ‘In het tweede weekend zestig. Maar vanaf het derde weekend had iedereen door dat er bij ons gefeest kon worden en toen werd het extreem druk. Ik heb in het vierde weekend meer dan honderd man moeten weigeren.’

In de stad kan wel heel veel, zo heb ik er geen zin in Martin Haandrikman - Mede-eigenaar Café De Twee

Twee maten

Het steekt de Stadskanaalster dat hij dingen niet mag, die zijn collega’s in de binnenstad van Groningen wel mogen. Zo moet van de gemeente Stadskanaal iedereen in zijn zaak zitten, terwijl in Groningen gewoon gedanst mag worden, stelt de kroegbaas.

‘Dan blijf ik steken op dertig bezoekers’, verzucht hij. ‘Dat kan en wil je niet. Het is een feestcafé. Er wordt met twee maten gemeten. In de stad kan wel heel veel, zo heb ik er geen zin in.’ De café-eigenaar verliest zo langzamerhand het plezier in zijn werk. ‘En dan word je de volgende ochtend wakker met filmpjes van feestende mensen in de stad…’

Duurt nog wel een tijdje

Hoe lang hij zijn zaak gesloten houdt, weet hij nog niet. Het café sluiten heeft wel direct consequenties. Er komt nu helemaal geen geld meer binnen.

'Ik heb al tegen menig vriend gezegd: als je me kunt gebruiken, dan doe ik wel even wat anders tot de wereld weer normaal is.’

Lees ook:

- Kopzorgen bij ondernemers binnen diepenring: ‘Deze klap is heel hard’

- Toegangsstop voor horeca binnen diepenring in weekend