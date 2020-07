Robben nog niet in actie met de FC tegen Heracles

Arjen Robben is zaterdag niet op het veld te bewonderen tijdens de oefenwedstrijd van FC Groningen tegen Heracles Almelo. Dat heeft trainer Danny Buijs vrijdag laten weten.

De Bedumer werkt de komende periode een individueel trainingsprogramma af.

Start competitie

'Dat is erop gericht dat hij er bij is als we de competitie starten, thuis tegen PSV. Dat is het doel', zegt Buijs.

'Op dit moment ziet dat er heel goed uit, waarbij we onderweg in zijn maatplan af en toe dingen moeten bijsturen. Wat ik al zei: het gaat uiteindelijk om de start van de competitie.'

Itakura en Dankerlui

FC Groningen moet het zaterdag in het oefenduel tegen de Almeloërs ook stellen zonder Ko Itakura en Damil Dankerlui. 'Zij zijn later aangesloten bij de groep en komen morgen nog niet in actie', laat Buijs weten.

Eind aan de voetbaldroogte

De aftrap van de wedstrijd is zaterdagavond om 20.00 in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Een moment waar Buijs, na maanden van 'voetbaldroogte', naar uitkijkt. 'Heerlijk om weer in het stadion te voetballen.' Vanwege de coronamaatregelen biedt het stadion plaats aan maximaal 4100 toeschouwers.

Speelminuten maken

FC Groningen zal de wedstrijd tegen Heracles benutten om een grote groep spelers zoveel mogelijk speelminuten te geven.

'We hebben voor de wedstrijd tegen Heracles twee teams samengesteld. In deze eerste wedstrijd is het uitgangspunt dat de spelers die beschikbaar zijn maximaal 45 minuten voetballen. Behalve Sergio Padt, die gaat negentig minuten keepen.'

