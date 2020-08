Nieuwe supermarkt in Tolbert is bijna klaar

Aanvankelijk wilde de supermarktketen nieuwbouw plegen buiten het dorp, maar door een gezamenlijke inspanning van middenstanders, dorpsbewoners, woningcorporatie Wold en Waard en de toenmalige gemeente Leek, blijft de winkel in het centrum. En daar is iedereen in Tolbert blij mee.

Op schema

Op 8 september om acht uur 's ochtends opent de nieuwe supermarkt haar deuren. Bedrijfsleider Lambert Jacob Smits is apetrots op zijn nieuwe winkel: 'Het wordt een Poiesz 2.0, de modernste supermarkt van alle ruim vijftig filialen in Noord-Nederland. We hebben geen enkele vertraging opgelopen tijdens de bouw en liggen dus keurig op schema.'

Smits staat in wat nu nog een grote lege ruimte is. 'Er moet nog een hoop gebeuren tot aan de opening, maar we gaan 8 september zeker halen', weet de bedrijfsleider. Overal steken leidingen uit de vloer en het plafond, maar die zijn straks allemaal weggewerkt. De tegelvloer ligt te drogen.

Poiesz steekt als het ware Het Spoor over, want zo heet de straat waaraan zowel het huidige als het nieuwe filiaal staat. De nieuwe winkel heeft veel meer vierkante meters dan de oude. Smits: 'Het oude pand is een tikkeltje gedateerd en er was weinig ruimte voor vrachtwagens die ons bevoorraden. Vandaar dat de concernleiding in Sneek op zoek was naar een nieuwe plek.'

In het centrum

'Sneek' liet zijn oog vallen op de plek waar de voormalige huishoudschool stond: op de hoek van de Oldebertweg en de Auwemalaan, net buiten het dorp.

Ik ben blij met wat we hebben bereikt als dorp Lammert Moes - slager

Leefbaarheid

Daar was niet iedereen blij mee en zeker de middenstanders in Tolbert niet. De winkeliers was er alles aan gelegen om de supermarkt in het centrum te behouden. Want, was de redenatie, als de supermarkt vertrekt, dan duurt het niet lang voordat ook de slager, de bakker en andere winkels dichtgaan. Met andere woorden: voor het voortbestaan van de middenstand en de leefbaarheid van Tolbert is het van groot belang dat de Poiesz blijft.

Ik ben blij met wat we hebben bereikt als dorp en we zijn Poiesz dankbaar dat ze er voor hebben gekozen om in het dorp te blijven

Er werden onder aanvoering van ondernemers als jeansverkoper Anne Heerke Lourens en slager Lammert Moes plannen gesmeed om de Poiesz te behouden. Later sloot de dorpsvereniging zich aan bij het initiatief. 'Ik was nog geen bedrijfsleider in Tolbert, maar ik weet dat er zowel zichtbaar als achter de schermen flink is gelobbyd richting de directie van het concern', weet Smits.

En met resultaat. Daar is slager Moes ongelofelijk trots op. Vanachter de vitrine in zijn winkel zag hij de bouw van de nieuwe supermarkt gestaag vorderen. 'Ik ben blij met wat we hebben bereikt als dorp en we zijn Poiesz dankbaar dat ze er voor hebben gekozen om in het dorp te blijven. Iedereen profiteert daarvan', zegt Moes. 'Zo houden we een mooi, compact en levendig centrum waar alle winkels op minder dan een steenworp afstand van elkaar te vinden zijn.'

Verhuizen

Om de bouw van de nieuwe supermarkt mogelijk te maken, moesten enkele huurwoningen van Wold en Waard worden gesloopt. De huurders hebben elders woonruimte gekregen. Ook drie winkels moesten verdwijnen om het plan te realiseren. De bakker en een cafetaria verhuizen (of zijn al verhuisd) naar het pand van de huidige supermarkt. Dat pand wordt verbouwd, waardoor ruimte ontstaat voor nog eens twee winkelunits.

Eind dit jaar moet het hele project klaar zijn. Dan zijn de winkels gesloopt en is ook de parkeergelegenheid bij de Poiesz aanzienlijk uitgebreid.

