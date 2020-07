SP roept burgemeester op het matje: 'Die gelatenheid moet stoppen'

Eén van de huizen aan de Kollerijweg in Woltersum die in de stutten staat vanwege aardbevingsschade (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Jimmy Dijk van de SP in de gemeente Groningen is er klaar mee dat het zo lang duurt voordat de versterking van huizen en het herstellen van aardbevingsschade in Woltersum en Ten Post op gang komt.

'We horen de regionale bestuurders, inclusief de burgemeester van Groningen, niet', zegt Dijk, 'en dan zijn ze ineens verbaasd dat er vertraging optreedt, maar dit speelt al jaren. Wij verwachten van een burgemeester meer.'

Dijk verwacht van de burgemeester vooral in Den Haag laat horen dat het moet worden opgelost. 'Er heerst een soort gelatenheid onder bestuurders en dat baart mij zorgen. Groningers krijgen niets cadeau als het gaat om de gaswinning en versterking', meent Dijk. 'Mensen dreigen het op te geven. Ze verdienen bestuurders die het voor ze opnemen en de strijd aangaan. Het gaat namelijk niet vanzelf.'

Gelatenheid

Niet alleen de burgemeester van Groningen krijgt ervan langs door Dijk. 'De burgemeester van Loppersum zegt na de aardbeving dat hij eerst moet overleggen met mede-bestuurders voordat hij iets doet. Kom op jongens', waarschuwt Dijk. 'Die gelatenheid moet stoppen!'

Volgens Dijk is één van de redenen dat de burgemeesters in zijn ogen zo laks zijn, is omdat ze lid zijn van een politieke partij zijn die landelijk ook meeregeert. Daarom durven de burgemeesters niet met de vuist op tafel te slaan, 'maar de cultuur van macht met de fluwelen handen aanpakken, daar leent dit probleem zich niet voor.'

Ook de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kan op kritiek van Dijk rekenen. 'De NCG is onvoldoende georganiseerd. We zien in Ten Post en Woltersum bij bewoners, dat het lijkt vast te lopen op de centen. En bureaucratisch geklungel.'

Miljarden

Je moet daarom aan Den Haag duidelijk maken dat het een centenstrijd is, meent Dijk. 'Er zijn miljarden euro's voor coronaschade, terecht, makkelijk beschikbaar gemaakt. Het wordt nu tijd dat Groningen die miljarden ook te gaan opeisen en geld te steken in de versterking. Het kan zo niet langer doorgaan.'

'De burgemeester gaat naar de bewoners toe en daar is hij geschrokken dat er vertraging optreedt. Dan is vreemd, want je moet er bovenop zitten. Het verbaast mij dat ze verbaasd zijn.'