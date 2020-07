Ship spotters worden wereldwijd gevolgd: 'We zijn geen Enzo Knol ofzo'

'We noemen onszelf oma's, omdat we ons altijd onder de noemer 'oma's op tour' naar festivals gingen', vertelt Anneke. 'Toen we begonnen met onze hobby om schepen te fotograferen, hebben we ons instagramaccount 'Oma's op de boot' genoemd.

Anneke en Margarethe combineren met hun gezamenlijke hobby twee voorliefdes. De een heeft de interesse voor schepen van haar vader meegekregen, terwijl de ander graag fotografeert.

Mee op een containerschip

'Er zit niet veel vrouwen die aan ship spotten en scheepsfotografie doen', aldus Margarethe. Inmiddels volgen 2200 mensen de belevenissen van de twee op Instagram. Anneke: 'Als je als grap bent begonnen, is dat best wel veel. We zijn geen Enzo Knol of dat soort types. Onze volgers komen van over de hele wereld.'

Samen zagen ze al tientallen, zo niet honderden schepen. Rest de vraag of er nog iets te wensen valt? 'Ja', zegt Margerethe volmondig. 'We willen graag een keer mee op een heel groot containerschip.'

Bekijk hier het gesprek in Noord Vandaag met de ship spotters