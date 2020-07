Cel voor inbraak voetbalkantine Valthermond

Voor een inbraak in de voetbalkantine van VV Valthermond is een 23-jarige man uit die woonplaats veroordeeld tot twee maanden cel. Een 34-jarige mededader uit Erm kreeg voor die inbraak eveneens twee maanden cel opgelegd, maar in zijn geval voorwaardelijk.

Een medewerker van de voetbalvereniging kreeg in de nacht van 17 februari een melding van een stroomstoring in de kantine, net over de grens in Drenthe. Hij vertrouwde het niet en nam een kijkje. Een raam was kapot en het gebouw leek leeggeroofd. Dozen snoep en drank, maar ook elektronica en een steekkar waren verdwenen. De inbraak was door camera's vastgelegd.

Zorgboerderij

De mannen op de camerabeelden waren bekenden van justitie. Beiden woonden op dat moment in een zorgboerderij in de buurt. Een medewerker van de instelling herkende op de beelden de 23- en 34-jarige bewoners die hij begeleide. De kamers van de twee werden doorzocht. Daar vonden de agenten de kleding en schoenen die de mannen volgens de beelden ook aan hadden tijdens de inbraak.

Beide verdachten ontkennen. Ze verbleven die nacht op een feestje in Emmen, zeiden ze tegen de rechter. Die geloofde hun verhaal niet. Er zijn volgens haar voldoende aanwijzingen dat de mannen de inbraak wel hebben gepleegd.

De 23-jarige liep nota bene nog maar kort in een proeftijd van een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Die straf moet hij ook uitzitten.

Net vrij

De 34-jarige was net drie dagen vrij toen hij voor de rechter verscheen. Hij woont sindsdien onder reclasseringstoezicht op het recreatiepark in Erm. De man is net begonnen aan een nieuw begeleidingstraject.

Dit wilde de rechter niet doorkruisen. De voetbalclub kreeg te maken met een schadepost van 7500 euro. De schade wordt door de verzekering vergoed.