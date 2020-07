Snikke Dieverdoatsie gaat weer varen

In 2016 voer de, tussen 1987 en 1990 gebouwde, replica van een snikke voor het laatst door voormalig exploitant Max de Jonge. Hij moest ermee stoppen vanwege ziekte. De stichting Jatrie, dat er eerder voor zorgde dat het historische schip Jatrie weer kon varen, nam het op zich om Dieverdoatsie weer te herstellen.

'We hebben geld ingezameld en toen zijn we in 2018 begonnen met het strippen van het schip. De tranen sprongen me in de ogen', zegt Jaap Duit van stichting Jatrie. 'Het onderschip was goed, maar het houtwerk was rot.'

De vrijwilligers van de stichting hebben de hele binnenkant gerenoveerd. 'En toen kwam in 2019 de Scheepvaartinspectie en die zei dat we zo geen personen konden vervoeren. Dus moest het dak eraf.'

De binnenkant van het schip (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Inmiddels is het hele schip gerenoveerd en kan het op zaterdag weer varen. 'Wij krijgen geen subsidie en dat willen we ook niet', zegt Duit. 'Dus om het schip in de vaart te houden moeten we geld verdienen en dus varen.'

